La mère d’Helen Skelton au bord des larmes alors que la star de Strictly remercie ses parents pour leur soutien après que son ex a révélé qu’il allait avoir un bébé

La mère d’HELEN Skelton, Janet, a retenu ses larmes hier soir lorsque sa fille Strictly star l’a remerciée de l’avoir soutenue, elle et ses enfants.

La présentatrice de Countryfile a interprété un Paso Doble samedi quelques jours seulement après que The Sun a révélé que son ex Richie Myler avait mis sa nouvelle petite amie enceinte.

Helen, 39 ans, partage des enfants, Ernie, sept ans, Louis, cinq ans, et bébé Elsie avec son ex-mari Richie, 32 ans.

S’exprimant après sa danse avec Gorka Marquez, l’animatrice de Strictly Claudia Winkleman a dit à Helen: “Vos parents sont dans le public, et je sais que vous vouliez juste leur dire merci.”

Helen a répondu: «Ils détestent les remerciements publics, alors je ferais mieux d’être l’enfant préféré après ça!

« Savez-vous quoi, les grands-parents gardent ce pays debout. Et mes parents me tiennent debout. Alors merci à eux. »

Le moment émouvant a été suivi par Gorka partageant sa propre évaluation de sa partenaire de spectacle Helen.

Alors qu’ils discutaient avec Claudia, la danseuse espagnole a soudainement dit : « Puis-je juste dire quelque chose ?

“Je sais que tu as eu des moments difficiles, et je sais que tu as eu l’impression que tu n’étais pas belle ou assez bonne ou quoi que ce soit.

« Mais si tu ne crois pas en toi… je crois en toi. Tout le monde ici croit en vous, votre famille croit en vous.





Alors que Gorka parlait et que les autres concurrents applaudissaient, Helen se mordit la lèvre puis se cacha derrière lui avant de réapparaître mais fut incapable de dire quoi que ce soit.

Elle est apparue saisie d’émotion alors que Gorka continuait: «Peu importe combien de fois je le dis ou les juges le disent, ou n’importe qui le dit, c’est seulement vous qui pouvez faire le changement et celui qui croit en vous.

“Vous êtes une femme incroyable, très inspirante, une maman incroyable et une danseuse incroyable, alors croyez en vous s’il vous plaît.”

Strictly les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour commenter le moment, avec un écrit: «Je pense que son ex-mari a fait en sorte qu’Helen se sente tellement merde d’elle-même qu’elle croit en fait qu’elle n’est pas assez bien vous allez @HelenSkeltongirl vous êtes incroyable ! #strictement.”

Un autre a ajouté : « Je me sens mal pour Helen – tu dois croire en toi, nous le faisons tous ! – pas facile à faire quand on a vécu ce qu’elle a vécu récemment.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé dans The Sun que l’ex-Richie attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie, Stephanie Thirkill – six mois seulement après avoir largué Helen.

