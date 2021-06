LA maman dévastée d’un garçon de 14 ans qui a été poignardé à mort a parlé de son chagrin sur les lieux où il est décédé, en disant: « Je ne peux pas vivre sans lui. »

S’exprimant à travers les larmes, Joan Morris, en deuil, a révélé que son fils Dea-John Reid était sorti jouer au football le lundi férié – mais n’était jamais rentré chez lui.

Maman Joan Morris a parlé à travers les larmes pour dire qu’elle « ne peut pas vivre sans » son fils sur les lieux où il a été poignardé à mort à Birmingham

Dea-John Reid, 14 ans, est sorti pour jouer au football mais a été poignardé à mort près d’un McDonald’s dans le quartier de Kingstanding à Birmingham Crédit : PA

L’adolescent a été poursuivi et tué au couteau devant un McDonald’s vers 19h30 dans le quartier de Kingstanding à Birmingham.

Soutenue par des membres de sa famille, sa maman Joan a déclaré : « Mon fils est tellement talentueux. Mon fils me manque, c’était un enfant adorable.

« Il me donnait toujours mes médicaments, il faisait mon thé. Que suis-je censé faire sans lui ? Je ne peux pas vivre sans lui.

« Ils ont pris la vie de mon fils, mon fils n’a même pas grandi pour me donner un petit-enfant. »

MAMAN EN DEUIL

Elle a ajouté : « Que dois-je faire de plus ? J’aime tellement mon fils. Que puis-je faire de plus, que puis-je faire de plus ?

Cela survient après qu’un garçon de 14 ans est devenu l’un des trois accusés du meurtre de Dea-John.

George Khan, 38 ans, de Birmingham, et le garçon, 14 ans, ont été inculpés hier du meurtre de l’écolier.

Khan et l’adolescent – ​​qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques en raison de son âge – doivent comparaître aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Birmingham.

Il fait suite à l’inculpation d’un autre homme, Michael Shields, 35 ans, de Castle Bromwich, qui est maintenant en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal jeudi.

Deux hommes, âgés de 36 et 33 ans, et un garçon de 13 ans ont été libérés sans autre mesure, a indiqué la force.

Les flics sont maintenant à la recherche d’une voiture dans laquelle ils pensent que les délinquants sont arrivés et ont quitté les lieux.

Les agents ont essayé de localiser une VW Golf bleu foncé avec le numéro d’immatriculation TN07 GBR, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas pu.

L’inspecteur-détective en chef Stuart Mobberley de l’Unité des homicides de WMP, a déclaré: « Nous devons vraiment retrouver cette VW Golf et j’exhorte quiconque pense avoir vu la voiture ou sait où elle se trouve à entrer en contact.

TROIS CHARGES

« Cela pourrait être crucial pour l’enquête, donc si quelqu’un a des informations, veuillez nous envoyer un message ou appeler. Les gens peuvent appeler de manière anonyme, nous n’avons pas besoin de leurs noms, juste des informations.

« Nous poursuivons toutes les pistes d’enquête pour trouver toute autre personne impliquée dans la mort tragique de Dea-John et toute personne ayant des informations doit nous contacter. »

Un pathologiste a confirmé que Dea-John était mort d’un coup de couteau à la poitrine.

Sa famille au cœur brisé a rendu hommage à un « jeune garçon incroyablement talentueux ».

Ils ont déclaré: « Nous aimerions remercier les services d’urgence pour leur diligence et leur soutien, et le public pour son effusion d’amour et de soutien tout au long de cette période tragique et difficile.

« Cette perte ne nous affecte pas seulement, mais tout le monde que Dea-John connaissait.

« Nous avons perdu un fils, ses frères et sœurs ont perdu un frère et d’autres ont perdu un ami.

« Le décès de ce jeune garçon incroyablement talentueux sera ressenti par nous tous.

« Combien de mères devront encore pleurer leurs fils pour que cela s’arrête ? »

Dea-John Reid, 14 ans, a été tué sur College Road dans le quartier de Kingstanding à Birmingham vers 19h30 lundi

Trois personnes ont été inculpées pour son meurtre