La mère des vêtements pour hommes sud-coréens surfe sur la K-Wave

Mme Woo a juré de devenir membre à part entière de la Fédération française de la mode, estimant qu’une place à la table était le seul moyen d’assurer l’avenir de la marque à la Fashion Week de Paris, mais le chemin n’a pas été facile.

Jusqu’en 2009, son équipe fonctionnait sans bureau à Paris, apportait tout – ciseaux, aiguilles, fil – de Corée et travaillait dans des chambres d’hôtel. À plusieurs reprises, elle a été rejetée par des showrooms qui ne prendraient pas de chance avec un designer coréen. L’une des expériences les plus humiliantes, a-t-elle dit, a eu lieu lors d’une réunion avec une salle d’exposition au cours de laquelle les propriétaires ont parlé d’elle en français – « Corée ? Sais-tu où est-ce que c’est? Les Coréens font-ils de la mode maintenant ? » — comme si elle ne comprenait pas.

“J’ai tenu bon jusqu’à la fin de la réunion et j’ai pleuré et pleuré après”, a-t-elle déclaré. “Mais j’ai montré là-bas, j’ai bien fait là-bas et je suis parti de mon propre gré, comme je me l’étais promis.”

Les hommes coréens brillent

Au cours de la dernière décennie, il y a eu un changement dans la façon dont on parle de la mode coréenne, et de la mode masculine en particulier.

Le marché sud-coréen du luxe a explosé et se classe désormais au septième rang mondial, selon Euromonitor, une société d’études de marché. Les ventes de produits de soins de la peau pour hommes à elles seules ont augmenté de 44 % entre 2011 et 2017. Et, bien sûr, alors que les hommes coréens investissent plus de temps et d’argent dans la mode, le monde en voit de plus en plus.