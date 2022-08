La mère des jumeaux Dipika Pallikal brille lors d’une journée mixte pour l’Inde au squash

L’Inde a eu une journée mitigée dans les compétitions de squash des Jeux du Commonwealth de 2022 ici jeudi avec Dipika Pallikal Karthik et Saurav Ghosal remportant leur match tandis que Joshna Chinappa et Harinder Pal Singh Sandhu ont été éliminés en huitièmes de finale au Birmingham University Hockey and Squash Center. ici.

Il y a eu du succès pour l’Inde en double féminin puisque Sunayna Kuruvilla et Anahat Singh ont remporté leur match tandis que la paire de double masculin de Senthilkumar Velavan et Abhay Singh s’est également qualifiée pour l’étape suivante.

Tous les regards sur le court de squash étaient tournés vers le double mixte chevronné de Dipika Pallikal et Saurav Ghosal après que ce dernier a remporté sa première médaille en simple aux Jeux du Commonwealth – une médaille de bronze. Dipika dispute ses premiers Jeux du Commonwealth moins d’un an après avoir donné naissance à des jumeaux. La paire avait remporté le titre de double mixte dans le double mondial à Glasgow où Dipika s’est associée à Joshna Chinappa pour le titre de double féminin en avril de cette année.

Jeudi, Dipika et Saurav ont eu raison d’Emily Whitlock et Peter Creed du Pays de Galles, s’imposant 2-0 (11-8, 11-4) dans une rencontre plutôt unilatérale.

Cependant, un gros revers a été la défaite subie par les compatriotes Joshna Chinappa et Harinder Pal Singh Sandhu face à Donna Lobban et Cameron Pilley d’Australie. Joshna et Harinder ont perdu 2-0 (8-11, 8-11) en huitièmes de finale.

Dans les pré-quarts de finale du double féminin, Sunayna et Anahat ont eu raison de Yeheni Kuruppu et Chanithma Sinaly du Sri Lanka. Ils ont gagné en matchs consécutifs 11-9, 11-4 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Il a été assez facile pour le duo de double masculin de Senthilkumar Velavan et Abhay Singh de battre Luca Reich et Joe Chapman des îles Vierges britanniques, gagnant 11-3, 11-1 en double temps rapide. Cependant, l’accent était mis sur la paire de Dipika Pallikal et Saurav Ghosal et ils n’ont pas déçu la foule car ils sont sortis vainqueurs.

Dipika a déclaré qu’ils avaient pris un départ hésitant mais qu’ils avaient trouvé leur rythme à temps pour gagner.

« Les premiers points étaient un peu énervés. C’est ma première fois sur un court vitré depuis quatre ans donc j’étais inquiet pour ma longueur et mon rythme, mais on s’en est sorti. Le format à élimination directe de cette compétition ne vous laisse aucune chance de souffler. Chaque point est important », a déclaré Dipika après leur match.

Dipika, qui est mariée au joueur de cricket international indien Dinesh Karthik, a parlé de son retour au squash après être devenue mère et a déclaré qu’elle avait toujours eu l’intention de commencer à jouer.

“Quand je prenais une pause, le plan était toujours de revenir. J’avais 27 ans à l’époque donc je savais qu’il me restait assez d’années devant moi. Mon mari et moi avons pris la décision de fonder une famille et c’est ce que nous avons fait.

“Le plan était toujours de revenir pour les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques, mais malheureusement, les Jeux asiatiques ont été reportés”, a déclaré Dipika.

Dipika a trouvé le succès peu de temps après son retour en remportant le titre de double mixte au World Double avec Saurav et le double féminin avec Joshna Chinappa.

« Je ne sais toujours pas comment j’ai fait. J’avais les bonnes personnes autour de moi, j’étais très concentré et je suis une personne axée sur les objectifs. Je voulais revenir sur le court de squash après une pause de quatre ans, être suffisamment en forme pour les Jeux du Commonwealth et être sélectionné pour l’équipe.

“Plus important encore, je veux être en mesure d’égaler le calibre de Saurav et Joshana – sa partenaire en double féminin]et les aider dans leur quête pour remporter une médaille”, a-t-elle déclaré.

Dipika et Joshna avaient remporté le titre en double féminin il y a huit ans à Glasgow en 2014 et la médaille d’argent à Gold Coast en 2018. Elle et Saurav avaient remporté l’argent en double mixte à Gold Coast.

Donc, avec autant de succès, il y aura des questions sur la possibilité d’un retour prochain sur le PSA Tour mais Dipika a déclaré qu’elle devra discuter de la question avec son mari Dinesh Karthik avant de prendre cette décision.

“Revenir sur le Tour est quelque chose auquel je dois m’asseoir et réfléchir. Je dois penser à mon corps et passer du temps avec les garçons. C’est définitivement sur le radar et je veux vraiment le faire. Je pense qu’il me reste quelques années devant moi, mais c’est une décision que je ne prendrai qu’après les Jeux du Commonwealth.

«Avec Dinesh de retour dans le [T20 international] équipe, cela laisse beaucoup plus de responsabilités sur mes épaules. Je n’y pense pas, je prendrai cette décision dans une semaine environ.

“Pour l’instant, c’est juste un grand honneur d’être de retour”, a déclaré le joueur de 30 ans.

Quelle que soit la décision qu’elle prend, pour le moment, Dipika se concentre sur la participation aux Jeux du Commonwealth et espère convertir ses deux médailles d’argent de Gold Coast en deux médailles d’or.

