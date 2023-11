La mère d’Eric Garner demande au sénateur Schumer de s’opposer à l’interdiction des cigarettes mentholées par Biden

Nouvelles

La mère d’Eric Garner a envoyé jeudi une lettre au chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (D-NY) lui demandant de s’opposer au projet d’interdiction des cigarettes mentholées proposé par l’administration Biden, qui, selon elle, pourrait conduire à « une augmentation des rencontres négatives avec la police dans les communautés de couleur ». .»

« Sénateur Schumer, vous défendez depuis longtemps les intérêts du peuple de New York et vous avez démontré votre détermination à aborder des questions difficiles avec courage et compassion », a écrit Gwen Carr dans une missive du 9 novembre obtenue exclusivement par The Post.

“C’est dans le respect de votre rôle et dans la confiance en votre leadership que je vous exhorte à prêter votre voix à ceux d’entre nous qui nourrissent des inquiétudes légitimes concernant l’interdiction proposée par la FDA sur le menthol.”

“Je n’encourage, ne soutiens ni ne promeut le tabagisme”, a-t-elle ajouté. “Cependant, même si les intentions derrière l’interdiction proposée par la FDA sur les cigarettes mentholées sont d’améliorer la santé des Noirs, le potentiel de préjudice pour les Noirs et les Hispaniques ne peut être négligé.”

Un porte-parole du bureau de Schumer n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Garner est décédé en juillet 2014 après avoir été étranglé illégalement par un officier du NYPD qui tentait d’arrêter le résident de Staten Island, âgé de 43 ans, pour avoir vendu des cigarettes non taxées.

« Une interdiction de ces produits risque de créer un marché illicite, ce qui pourrait, à son tour, conduire à une augmentation des rencontres négatives avec la police dans les communautés de couleur », a déclaré Carr à Schumer.

« Nous avons vu les interactions dangereuses qui peuvent survenir lorsque la vente de cigarettes en vrac est criminalisée, comme ce fut tragiquement le cas avec mon fils Eric. Je crains que des politiques bien intentionnées, sans une étude approfondie et inclusive, ne finissent par aggraver les inégalités systémiques.

La Food and Drug Administration du président Biden a annoncé en avril 2021 une proposition de règle fédérale visant à interdire les cigarettes à la menthe, ainsi que les cigares aromatisés – qui, a noté l’agence, sont tous deux populaires de manière disproportionnée auprès des fumeurs noirs.

À l’époque, la FDA avait cité une étude selon laquelle une interdiction du menthol inciterait 923 000 fumeurs – dont 230 000 Noirs américains – à arrêter de fumer dans un délai de 13 à 17 mois.

David Ozgo, président de la Cigar Association of America, affirme que son organisation a présenté à l’administration Biden la preuve que l’interdiction proposée non seulement ne relève pas de la loi sur la lutte contre le tabac, mais qu’elle présente également « peu ou pas d’avantages pour la santé publique ».

“La FDA affirme que la norme de produit réduira la consommation de cigares par les jeunes et que l’interdiction des cigares aromatisés résoudra les disparités en matière de santé chez les adultes minoritaires. sous-populations », il ditnotant que la Cigar Association of America a présenté « des données gouvernementales démontrant qu’aucune de ces affirmations n’est vraie ».

Ozgo a ajouté que les services de police étaient également réticents à réprimer un crime sans « victime ».

«Ces gens viennent juste de finir de surveiller la marijuana», a-t-il déclaré au Post. “La dernière chose que les policiers veulent faire, c’est se lancer dans le tabac.”

Le 13 octobre, la FDA a envoyé sa règle finale pour l’interdiction au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche pour examen, signalant que le mandat mentholé est dans ses dernières étapes d’approbation.

Des entretiens réglementaires sont toujours prévus pour discuter de la règle au cours des trois prochains mois, selon Le site de l’OMB.

Une source a déclaré au Post que le changement pourrait intervenir dès le 15 novembre, la veille du Great American Smokeout de l’American Cancer Society, qui implore les citoyens d’arrêter de fumer.

“Je propose, avec d’autres membres des communautés de couleur concernées, que l’administration Biden-Harris et ses alliés au Congrès prennent du recul pour examiner les implications d’une interdiction du menthol”, a ajouté Carr dans sa lettre à Schumer.

“Nous demandons qu’une commission soit créée pour mener une étude approfondie sur l’impact racial et obtenir l’avis des dirigeants des communautés de couleur avant de procéder à une interdiction des cigarettes mentholées.”

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, dans une déclaration précédente sur l’interdiction du menthol dit “Les règles proposées représentent une étape importante pour faire progresser l’équité en matière de santé en réduisant considérablement les disparités en matière de santé liées au tabac.”

La FDA a dirigé The Post vers une page Web contenant la déclaration du secrétaire. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.











