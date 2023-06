La mère d’enfants colombiens secourus a survécu 4 jours après un accident dans la jungle

La mère des quatre enfants autochtones sauvés après 40 jours perdus dans la jungle colombienne est restée en vie pendant quatre jours avant de succomber à ses blessures subies lors de l’accident d’avion du 1er mai, a déclaré son mari dimanche.

Les enfants indigènes Uitoto – 13, neuf, cinq et un ans – ont été retrouvés vivants vendredi par des sauveteurs, après avoir erré seuls dans la forêt amazonienne depuis le crash d’un petit avion Cessna 206 sur lequel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche.

Les trois adultes sont morts dans l’accident, mais Manuel Miller Ranoque a déclaré que sa femme blessée avait survécu brièvement avec leurs enfants à ses côtés.

« La seule chose que (Lesly, 13 ans) a éclaircie pour moi, c’est qu’en fait, sa mère était en vie depuis quatre jours », a déclaré Ranoque aux journalistes à côté de l’hôpital militaire de Bogota où les enfants sont soignés. .

« Avant qu’elle ne meure, leur mère leur a dit quelque chose comme : ‘Les gars, sortez d’ici. Vous allez voir le genre d’homme qu’est votre père, et il va vous montrer le même genre d’amour que j’ai montré. toi.' »

Manuel Ranoque, père des quatre enfants autochtones qui ont été retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d’un accident d’avion, se tient sur le tarmac alors que ses enfants sont emmenés dans des ambulances à l’atterrissage à la base militaire CATAM à Bogota Samedi. AFP Juan Barreto/AFP

Magdalena Mucutuy, la mère des enfants, était elle-même une dirigeante autochtone.

C’est en partie grâce aux connaissances locales des enfants et des adultes autochtones impliqués dans la recherche aux côtés des troupes colombiennes que les jeunes ont finalement été retrouvés vivants malgré les menaces de jaguars et de serpents, et les averses incessantes qui les ont peut-être empêchés d’entendre d’éventuels appels de parties de recherche.

« La survie des enfants est un signe de la connaissance et de la relation avec l’environnement naturel qui est enseignée dès le ventre de la mère », selon l’Organisation nationale des peuples indigènes de Colombie.

Ils mangeaient également des graines, des fruits, des racines et des plantes qu’ils identifiaient comme comestibles du fait de leur éducation dans la région amazonienne, a déclaré à l’AFP Luis Acosta de l’Organisation nationale indigène de Colombie.