La mère d’Emily Atack, Kate Robbins, décroche un rôle dans EastEnders en tant que productrice de musique Jen

La vétéran de SHOWBIZ Kate Robbins – la mère de l’actrice Emily Atack – a décroché un rôle dans EastEnders.

La star de la scène et du cinéma, 62 ans, rejoint le feuilleton de la BBC le mois prochain en tant que productrice de musique Jen Glover.

Caractéristiques de Rex

Le personnage de Kate est sur le point d’avoir un impact en tant que « rocker à l’ancienne et sans fioritures » Jen[/caption]

Son personnage est amené par son ami Rocky, interprété par Brian Conley, pour diriger la carrière pop naissante de Whitney Dean, interprétée par Shona McGarty.

Alors qu’elle n’est qu’à Albert Square pour un court passage, elle est sur le point d’avoir un impact en tant que « rockeuse à l’ancienne et sans fioritures » Jen.

Une source a déclaré au Sun dimanche: « Tout le monde était très excité d’avoir Kate à bord pour cette partie, car ils pensaient qu’elle était la personne parfaite.

« Non seulement c’est une grande actrice, mais elle a aussi beaucoup d’expérience dans l’industrie de la musique. Et ils n’ont pas été déçus – elle a fait un travail brillant.

Kate est devenue célèbre pour la première fois en 1980 lorsqu’elle a représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson dans le cadre du groupe Prima Donna, terminant troisième.

Elle est apparue dans le feuilleton ITV Crossroads et a eu un hit n ° 2 avec More Than In Love en 1981.

Elle est apparue aux côtés de son frère Ted dans The Ted and Kate Show, puis dans son propre sketch show.

Kate, une cousine de Sir Paul McCartney, a également joué dans Dinner Ladies et a travaillé comme artiste vocal Spitting Image.

Pennsylvanie

Kate est devenue célèbre en 1980 lorsqu’elle a représenté le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson[/caption]

Pennsylvanie

Kate et sa fille Emily Atack assistant à The Sun Military Awards[/caption]





Elle a trois enfants, Emily, Martha et George, issus de son mariage avec Keith Atack, dont elle a divorcé en 2008 après 19 ans.

Parlant de son rôle dans EastEnders, Kate a déclaré: « Je suis tellement excitée de rejoindre la série en tant que Jen.

« Nous nous sommes bien amusés à filmer les scènes. Travailler avec l’équipe était un rêve.