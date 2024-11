La mère d’Elon Musk suggère qu’elle pourrait enfreindre les lois électorales

Celui d’Elon Musk Maman Musk a stupéfié l’animateur de Fox News, Neil Cavuto, lorsqu’elle a semblé suggérer qu’elle se rendrait dans les bureaux de vote de New York pour refondre plusieurs votes lors des prochaines élections.

La diététiste d’origine canadienne a profité de son apparition sur la chaîne d’information conservatrice pour s’en prendre aux systèmes de vote à New York, où il n’est pas nécessaire de présenter une pièce d’identité pour voter, mais il faut être inscrit.

Cavuto l’a citée « MAGA sombre » X post du mois dernier critiquant le décompte des électeurs dans différents États.

« Plus tôt, vous avez dit : « Les démocrates nous ont proposé une autre option. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire pour voter. Le jour du scrutin, vous avez 10 faux noms, vous vous rendez dans 10 isoloirs et vous votez 10 fois. Cela fait 100 voix. Et ce n’est pas illégal. Peut-être que nous devrions aussi travailler sur le système.

Il est en effet illégal de voter plus d’une fois. Cavuto a essayé de lui accorder le bénéfice du doute.

Maye Musk sur Fox News : « Si j’étais malhonnête, je pourrais me rendre dans tous les bureaux de vote de New York et voter ou même revenir au même toutes les heures. » (C’est un crime.) pic.twitter.com/EmOV1oArfg -Aaron Rupar (@atrupar) 2 novembre 2024

« Je pense que vous l’avez désavoué ou peut-être pouvez-vous me tenir au courant », dit-il d’un ton inquiet.

« Eh bien, le fait est que si vous n’avez pas besoin d’avoir une pièce d’identité… En fait, mes amis canadiens vont aller voter parce que vous n’avez pas besoin d’avoir une pièce d’identité. »

Musk a semblé se sentir exposé après avoir laissé échapper ce commentaire.

«Je ne sais pas s’ils le sont vraiment», a-t-elle déclaré. « Mais ils peuvent voter à chaque isoloir s’ils le souhaitent. Pas de pièce d’identité, vous pouvez simplement voter. C’est donc très effrayant qu’ils ne vérifient pas ma carte d’identité à New York.

Cavuto a regardé solennellement la caméra, se rendant peut-être compte de ce à quoi l’Amérique était réellement confrontée lors des prochaines élections.

« Intéressant », dit-il, baissant les yeux avec une certaine nervosité. La maman milliardaire a semblé s’en tenir à ses propos.

« De cette expérience, qu’avez-vous retenu ?

« Eh bien, je pourrais en déduire que si j’étais malhonnête, je pourrais me rendre dans tous les bureaux de vote de New York et voter ou même revenir au même bureau de vote toutes les heures », a-t-elle répondu sans reconnaître que ce qu’elle suggérait était hautement illégal. .

Les républicains ont multiplié les accusations de fraude électorale dans différents États, dans le but apparent de justifier l’annulation des résultats des élections si Trump ne gagnait pas.

Le RNC a déjà intenté des centaines de poursuites concernant les règles de décompte des voix, Donald Trump a accusé les électeurs de Philadelphie de « tricherie « , et Elon Musk a été impliqué dans des allégations d’ingérence électorale après distribuer des chèques d’un million de dollars aux électeurs.

Elon Musk a également soutenu le dangereux mouvement « Dark MAGA » qui promeut l’autoritarisme, les théories du complot et un monde dystopique dans lequel une victoire de Donald Trump est le seul résultat électoral possible.