La mère d’Elon Musk semble encourager les utilisateurs de X à commettre une fraude électorale

1 sur 2 | Maye Musk arrive sur le tapis rouge de la projection de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir » à New York au Lincoln Center le mardi 23 août 2022 à New York. Photo du dossier par John Angelillo/UPI | Photo de licence

6 octobre (UPI) — Maye Musk, la mère du milliardaire Elon Musk, a apparemment incité à une fraude électorale pro-Donald Trump sur la plateforme de médias sociaux X de son fils. Maye Musk a cité un message de son fils exhortant ses partisans à « amener tous vos amis et votre famille à s’inscrire sur les listes électorales », mais les a encouragés à aller plus loin. Elle a affirmé que les démocrates leur avaient donné la possibilité de prendre des mesures qui équivalaient à une fraude électorale illégale.

« Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire pour voter », a-t-elle déclaré dans le message de samedi. « Le jour du scrutin, ayez 10 faux noms, allez dans 10 isoloirs et votez 10 fois. Cela fait 100 voix, et ce n’est pas illégal. Peut-être devrions-nous aussi faire fonctionner le système. »

Une note ajoutée au message incluait le contexte des lecteurs, indiquant simplement : « Ceci est, en fait, illégal », avec un lien au texte exact de la loi électorale connexe, telle qu’elle est répertoriée sur le site Web de la Chambre des représentants des États-Unis.

« Quiconque, dans toute affaire relevant de la compétence d’un examinateur ou d’un conseiller-auditeur, falsifie ou dissimule sciemment et volontairement un fait important, ou fait des déclarations ou représentations fausses, fictives ou frauduleuses, ou fait ou utilise tout faux écrit ou document en sachant le même qui contient une déclaration ou une entrée fausse, fictive ou frauduleuse, sera passible d’une amende maximale de 10 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou les deux », indique la loi.

Elon Musk est apparu samedi sur scène lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie pour l’ancien président Donald Trump et a publié un message sur lequel sa mère a commenté pour encourager les citoyens à s’inscrire.

Maye Musk a ensuite rétracté son commentaire initial.

« A Butler, en Pennsylvanie, nous venons d’apprendre que les Républicains veilleront à ce qu’aucun clandestin ne vote », elle a dit. « Ignorez mon message précédent. »

Trump et d’autres membres du GOP ont fait allégations non fondées que les immigrés sans papiers ont été autorisés à voter et que ces votes ont transformé les élections.

Elon Musk a dépeint Trump comme un champion de la liberté d’expression lors du rassemblement de samedi en Pennsylvanie, où à un moment donné, il a sauté sur la scène derrière l’ancien président.

Elon Musk a également critiqué les efforts de la Californie visant à interdire les exigences en matière d’identification des électeurs.

Il a déclaré en 2022, lorsqu’il a racheté Twitter, qu’il rebaptiserait X, que l’entreprise devait rester en dehors de la politique.

« Pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre, ce qui signifie effectivement bouleverser l’extrême droite et l’extrême gauche », a annoncé Musk, qui possède également Tesla et SpaceX.

Tous les républicains ne soutiennent pas Musk. L’ancien représentant Adam Kinzinger a qualifié l’entrepreneur de « idiot bizarre » [who] est le plus grand sous-traitant de l’armée américaine malgré ses complots répétés et sa rhétorique anti-américaine. Nous devons ARRÊTER cela. »