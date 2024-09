La mère d’Elon Musk, 76 ans, n’avait pas les moyens de lui acheter des Coco Puffs. Il est désormais l’homme le plus riche du monde et en passe de devenir le premier milliardaire

Elon Musk est peut-être l’homme le plus riche du monde à l’heure actuelle, avec une fortune nette colossale d’environ 251 milliards de dollars, mais il ne mène pas le style de vie luxueux auquel on s’attendrait de la part d’une personne de sa situation. Malgré sa fortune, Musk est resté étonnamment terre-à-terre. Ses habitudes de frugalité semblent enracinées dans les difficultés financières auxquelles il a été confronté en grandissant.

Dans une interview accordée en juillet à Fox News Digital, sa mère, Maye Musk, a confié que l’enfance d’Elon n’avait pas été particulièrement remplie de plaisirs. « Je me souviens qu’Elon disait : « J’ai toujours voulu des Coco Pops, mais nous n’avions que des Raisin Bran » », se souvient Maye. « Les Coco Pops étaient plus chers et moins nutritifs, c’est donc ce que mes enfants ont eu. »

Maye, aujourd’hui âgée de 76 ans, a dû prendre des décisions difficiles en tant que mère célibataire après son divorce en 1979. Elle n’avait pas beaucoup d’argent et ne pouvait pas acheter de viande, de poisson ou de poulet. Elle a donc donné à manger à ses enfants un ragoût de haricots. En repensant à ces moments difficiles, Maye a expliqué comment elle avait caché ses difficultés financières, même à sa famille. « Les gens n’avaient aucune idée de ma pauvreté ; je ne sortais jamais dîner et nous n’allions jamais au cinéma, mais ils ne savaient pas que c’était parce que je n’en avais pas les moyens. »

Aujourd’hui, Elon Musk a parcouru un long chemin depuis l’époque où il était encore au Raisin Bran. Il est non seulement l’homme le plus riche de la planète et peut s’offrir tous les Coco Puffs qu’il veut, mais il devrait devenir le premier milliardaire du monde d’ici 2027, selon un rapport de l’Informa Connect Academy. La richesse d’Elon Musk a augmenté à un rythme incroyable – en moyenne de 110 % par an – grâce à ses participations massives dans des entreprises comme Tesla et SpaceX.

Tesla a connu une croissance annuelle de 173% et, si ce rythme se maintient, elle pourrait atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars d’ici l’année prochaine. Les autres entreprises d’Elon Musk, comme SpaceX et The Boring Company, ajoutent des milliards supplémentaires à sa fortune en constante expansion.

Mais Elon Musk n’est pas le seul milliardaire qui pourrait atteindre le seuil du trillionnaire. D’autres hommes d’affaires fortunés, comme Gautam Adani et Jensen Huang, sont également en lice pour atteindre ce statut d’ici 2028, à condition que leur richesse continue de croître au rythme actuel.

Le parcours d’Elon Musk, depuis son enfance où les Coco Pops étaient un luxe jusqu’à son potentiel de devenir le premier milliardaire, est impressionnant. Enfant, il voulait des céréales plus sucrées, mais se contentait de Raisin Bran. Aujourd’hui, il est au sommet de l’échelle de la richesse, alimenté par son ambition et son succès incessant. C’est un contraste saisissant, qui montre le chemin parcouru et ce qu’il pourrait encore faire.

