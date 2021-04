La mère de Zach Wilson, star du repêchage de la NFL, provoque une frénésie sur Twitter lors du transfert de son fils aux Jets de New York

Prenant de l’importance en tant que quart-arrière vedette à l’Université Brigham Young, Wilson sera désormais le nouveau lanceur de fusil pour les Jets de New York en difficulté.

« Je vais lui donner tout ce que j’ai. Il n’y a pas d’autre équipe pour laquelle je voudrais jouer à part les Jets, » le joueur de 21 ans a déclaré au NFL Network après la confirmation du déménagement.

« Je vais lui donner tout ce que j’ai et nous allons être une équipe spéciale, bébé. Nous allons pour le Super Bowl, » il a juré.

Mais alors qu’être sélectionné par l’une des plus grandes franchises du football professionnel est généralement une raison suffisante pour devenir viral sur la plateforme de médias sociaux, Wilson a provoqué une frénésie sur Twitter pour des raisons autres que la signature pour les Jets ou ses déclarations audacieuses.

En termes simples, les fans en ligne ne pouvaient pas se contrôler après avoir aperçu la mère du joueur Lisa, qui a apprécié un moment d’émotion avec son garçon une fois qu’il est devenu clair qu’il se dirigeait vers la Grosse Pomme.

« La maman de Zach Wilson sera à la mode sur Twitter dans pas moins de deux minutes » un Nostradamus a affirmé, et aurait dû mettre de l’argent sur sa prédiction car elle s’est avérée être parfaite.

« Bienvenue à New York, la maman de Zach Wilson, » est venu une évaluation plus classe que la plupart, car un autre a accusé le caméraman d’utiliser un énorme objectif pour zoomer sur Lisa et elle a été simultanément déclarée « le vrai MVP de ce projet jusqu’à présent ».

Ailleurs, il a été admis qu’un parieur ne pouvait pas dire si elle était sa petite amie ou sa mère, telle est sa beauté juvénile.

« La mère de Zach Wilson a eu SIX enfants. Bénissez-la. Elle a l’air incroyable. » dit une admiratrice faisant écho à ce sentiment.

Avec une augmentation de 10 000 abonnés qui devrait augmenter à mesure que les passionnés la traquent sur Instagram, Lisa se décrit comme une « fanatique de fitness, cuisinier intuitif, constructeur de maison, organisateur de tout sh * t, [and] convenablement inapproprié « .

Son flux ne correspond pas exactement à la dernière partie de cette déclaration, mais reste une collection touchante de photos de famille ainsi que des conseils sur une alimentation saine et de l’exercice.

Clairement fière de ses six enfants « badass », l’amour de Lisa est réciproque par une fière superstar en herbe qui l’a précédemment décrite comme « mon plus grand partisan et l’une des seules personnes à avoir cru en moi alors que personne d’autre ne le faisait » le jour de la fête des mères.

« Je t’aime jusqu’à la Lune et le retour, » Wilson a signé.