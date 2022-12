La mère de Wendy souhaite le «feu du Saint-Esprit» à Mia et Peter

La mère d’un Vraie femme au foyer du Potomac défend sa fille après un affrontement désordonné à Miami et elle ne se retient pas. “Au diable avec eux !” a écrit la matriarche protectrice à propos des deux personnes qu’elle blâme pour la poussière.

Internet bourdonne toujours à propos de Mia Thornton en train de lancer un verre au Dr Wendy Osefo et maintenant à la mère de Wendy Mme Iyom Susan Okuzu pèse.

Okuzu s’est rendue sur Instagram cette semaine pour appeler Mia pour avoir agressé sa fille tout en lui lançant des insultes. Elle a également fustigé Peter Thomas qui a remué le pot entre Mia et Wendy en aérant ses problèmes avec Wendy à son compagnon de casting.

“Bien bien bien! Moche à l’intérieur et à l’extérieur », Okuzu a légendé une photo d’une Mia sans maquillage sur Instagram. “CRATRE face à Mia !! Un explorateur, ignorant, absurde, sans fondement, qui veut être le PDG d’un fabricant de roubles ! Vous avez mordu plus que vous ne pouvez mâcher ! Oh oui, Mia, tu as assumé mon bébé Dr Wendy #RHOP.

Elle a ensuite écrit plusieurs choses dans sa langue natale Igbo et a ajouté,

“Souviens-toi que celui qui se bat et s’enfuit vit pour se battre un autre jour. Au diable Mia et Peter ! Oh oui, je dis HOLY GHOST FIRE soit sur Mia et Peter et Thunderous amen.

Étonnamment, Mia a ensuite sauté dans la section des commentaires d’Ozuku pour répondre.

Tout en affirmant qu’elle aussi est d’origine nigériane, Mia a dit à la mère de Wendy de “se repentir” et l’a mise en garde contre les menaces…

“Nigeria, oui, je peux agiter le drapeau parce que c’est dans mon ADN”, a écrit Mia. “MAMA ‘”na wahala you” mais si elle est trop occupée à essayer de se défendre, elle n’a jamais pris le temps de découvrir que nous venions du même pays. Alors emmenez votre moi tonitruant vers le feu du Saint-Esprit et repentez-vous. PS–Ma famille CONNAÎT votre famille. Alors Tic Tok Mama, NOUS ne recevons pas de menaces gentiment.

mais la mère du professeur Johns Hopkins ne reculerait pas.

“Apparemment, vous savez comprendre la définition d’une menace !” écrit Okuzu. « Visage de cratère sans classe ! Vous devriez vous inquiéter d’agresser physiquement ma fille et présenter de véritables excuses ! Comme je l’ai mentionné dans mon post précédent; la poursuite regarde. Tu devrais te taire et t’excuser sincèrement. Vous avez une bouche, vous devriez l’utiliser et ne PAS attaquer physiquement ma fille ! DISCOURS GRATUIT Mia! Qui pensez-vous que vous agressez ma fille? Votre action a été vue partout dans le monde !! Feu du Saint-Esprit sur toi et Pierre !

[…] “Déchets! Tu es une honte pour tout ce que tu défends. J’ai travaillé tellement… dur pour élever mes enfants, et quand quelqu’un leur fait du mal; tu m’as à affronter ! Vous pouvez agiter le drapeau nigérian autant que vous voulez ; Vous n’êtes PAS nigérian et vous ne nous représentez PAS ! elle a ajouté.

Okuzu a ensuite poursuivi sa diatribe tout en fustigeant le décorum de Mia et en remettant en question sa parentalité. Elle a également remis en question l’intelligence de Mia en la surnommant “Olodo”.

“Avec votre stupidité, votre disgrâce publique, votre manque d’entraînement à domicile, etc., je me demande ce que vous enseignez à vos enfants”, a poursuivi Okuzu. « Vous êtes fière d’être une femme capricieuse ; quelle honte1 PDG mon pied ! Faites en sorte que Thunder vous vire, Peter, et tout ce que vous représentez ! Si ma fille te gueule, gueule en retour. Pas d’attaque physique ! Ne plaisante pas avec ma fille. Elle a parcouru un long chemin pour être ce qu’elle est aujourd’hui – classe, très instruite, magnifique, même sans maquillage), VOUS NE COMPRENEZ PAS LE SENS D’une menace ! merci d’utiliser votre dictionnaire ! Olodo !”

Il y a beaucoup plus à déballer comme Mme Okuzu se moquant de Mia pour avoir pensé qu’elle était “Mia Mayweather” avant de supprimer sans ménagement son message.

Vous pouvez glisser pour voir un récapitulatif complet de la maman VS du Dr Wendy Osefo. Mia Thornton ci-dessous.

Comme vous pouvez l’imaginer, les médias sociaux rongent le moment désordonné qui sera sûrement évoqué lors des retrouvailles de la saison 7 du #RHOP.

Que pensez-vous du fait que la mère du Dr Wendy Osefo participe à tout le drame #RHOP ?