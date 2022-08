La mère de Waka veut savoir ce qui se passe entre lui et Tammy

Les Malphurs sont de retour !

Mais ils ne sont plus ensemble. Vous le saviez déjà pourtant. Le mariage est peut-être terminé mais quand même, le spectacle doit continuer! Une toute nouvelle saison de ‘Waka & Tammy: What The Flocka’ est prévue pour la première cette semaine et nous avons un clip exclusif.

Dans la saison 3, Waka et Tammy se sont séparés et sont tous deux déterminés à construire une vie nouvelle et heureuse sans l’autre. Sa fille, Charlie, le ciment qui maintient la famille ensemble, affiche un visage courageux mais lutte avec la vie au milieu de tous ces changements.

Dans le clip exclusif ci-dessous, Waka rencontre sa mère et elle a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Waka hésite à en dire beaucoup car il croit qu’il ne faut parler que de manière positive de sa femme. Découvrez le clip ci-dessous:

Pensez-vous que Waka essaie simplement d’établir des limites saines avec sa mère ? Voyez-vous aussi son côté des choses, où elle a l’impression d’être toujours la dernière à savoir ce qui se passe dans la vie de son enfant ?

Après avoir vu Tammy et Waka traverser tant de hauts et de bas, puis renouveler leurs vœux lors d’une cérémonie télévisée, il va être très difficile de les voir se préparer à mettre fin à leur mariage. Cette saison est sur le point d’être une montagne russe. Si vous ne l’avez pas déjà regardé, vous pouvez voir le super teaser ICI.

Branchez-vous sur la première de ‘Waka & Tammy: What The Flocka’ jeudi 18 août à 21h sur WE tv, avec de nouveaux épisodes disponibles sur le populaire service de streaming AMC ALLBLK, tous les lundis, après sa première sur WE tv.