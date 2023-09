La mère de Virginia, disparue, se dit « profondément inquiète » et révèle que sa fille est enceinte

La mère d’une maman de Virginie disparue raconte AUJOURD’HUI.com qu’elle et sa famille sont « profondément préoccupées », révélant que sa fille est enceinte.

« Nous sommes profondément inquiets pour notre fille Lauren, nos petits-enfants Benjamin, Hannah, Elijah et notre petit-enfant à naître », a déclaré Lisa Tousa. AUJOURD’HUI.com par email.

« Nous voulons qu’ils sachent tous que nous les aimons, que nous sommes là pour eux et que nous voulons les aider à se mettre en sécurité », ajoute Tousa.

Le mari de Lauren Jordan Cook, qui est le père de leurs enfants, avait précédemment déclaré à une chaîne de télévision locale qu’il n’était pas inquiet. à propos de sa femme et de ses trois enfants, que la police a déclarés « portés disparus ».

« Contrairement à ce qui a été rapporté, ma femme et mes enfants n’ont pas disparu », a déclaré Jordan. WSET-TV le 18 septembre. « Je n’ai aucune raison de m’inquiéter pour leur sécurité ou leur bien-être. J’ai eu des nouvelles de ma femme et je suis sûr qu’elle et mes enfants se portent bien. Nous demandons que la vie privée de notre famille soit respectée en ce moment.

Selon un rapport du 19 septembre Publication Facebook Selon le bureau du shérif du comté de Franklin à Rocky Mount, une enquête sur une personne disparue a débuté le 13 septembre après que Lauren Cook, 30 ans, ne s’est pas présentée au tribunal pour mineurs et relations domestiques du comté de Franklin pour une comparution prévue. Les autorités recherchent également ses trois enfants, Benjamin, 7 ans, Hannah, 5 ans, et Elijah, 2 ans.

« Un suivi des forces de l’ordre a été effectué auprès des membres de la famille qui avaient perdu contact avec Lauren et les enfants plusieurs jours auparavant », peut-on lire sur la publication Facebook. « C’est à ce moment-là qu’un rapport de personne disparue a été établi et Lauren et ses trois enfants ont tous été enregistrés par les forces de l’ordre comme personnes disparues. Aucun contact n’a été signalé avec Lauren depuis le 5 ou le 6 septembre, lorsqu’elle a déclaré qu’elle était à New York pour rendre visite à sa famille.

« Le 14 septembre 2023, les enquêteurs ont confirmé que Lauren et ses enfants se trouvaient à Litchfield, dans l’Illinois », peut-on lire dans le message.

Les enfants sont inscrits sur le Centre national pour les enfants disparus et exploitésle site Web de.

Le sergent. Megan Huston du bureau du shérif du comté de Franklin a déclaré à TODAY.com que le téléphone portable de la mère avait sonné pour la dernière fois le 7 septembre à Lexington, Kentucky.

Huston a déclaré à TODAY.com que Jordan « avait initialement déclaré qu’il n’avait pas été en contact avec (sa femme et ses enfants). Récemment, il a déclaré qu’il l’avait fait, mais qu’il ne savait pas ou ne divulguerait pas son emplacement.

Elle a ajouté que Jordan ne fait « pas spécifiquement » l’objet d’une enquête, « mais il fait évidemment partie de cette enquête ».

Le 22 septembre, Huston a partagé une mise à jour avec TODAY.com.

« La famille devait revenir devant le tribunal le mercredi 20 septembre 2023 », précise-t-elle. « Lauren et les enfants ne sont pas apparus. (Le) mari est apparu. »

Elle a ajouté : « Le mari et la mère de Lauren ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient tous deux reçu des appels téléphoniques de Lauren le matin du tribunal. Les appels téléphoniques visaient simplement à leur faire savoir qu’elle et les enfants allaient bien, mais ne révélaient pas de lieu. »

Huston dit que Jordan « a coopéré avec notre bureau et a assisté à toutes les dates d’audience fixées ».

Lauren et ses enfants resteront classés comme disparus par les autorités jusqu’à ce qu’ils entrent en contact face à face avec les forces de l’ordre, explique Huston, « pour s’assurer qu’ils vont bien et qu’ils ne sont soumis à aucune contrainte ».

TODAY.com a tenté de joindre Jordan Cook, sans succès.

