La mère de Vicky Kaushal qualifie Jawan et Gadar 2 de « meilleurs » ; fait référence à CE film comme « Bakwaas »

Vicky Kaushal a prouvé sa polyvalence au fil des années, et il est indéniable qu’il est actuellement l’acteur le plus talentueux de Bollywood. Mais il semble que Vicky ait encore beaucoup à faire pour attirer le public au box-office, et son dernier opus, La grande famille indienne, en est une preuve, malgré un énorme succès comme Zara Hatke et Vicky Kaushal ne parviennent pas à attirer le public dans les théâtres, et la principale raison est Jawan Toofan et le roi Khan. Shah Rukh Khan a été accablant au box-office et a englouti tous les films qui lui sont présentés. Et The Great Indian Family de Vicky Kaushal a fait face à la tempête de Jawan. Alors que VK n’a pas encore regardé le film, sa mère Veena Kaushal a regardé Jawan et a salué la suprématie du roi Khan.

Lors de la promotion de The Great Indian Family, Vicky Kaushal a révélé qu’il n’avait pas encore regardé Jawan en raison de ses engagements professionnels, mais que sa mère avait regardé le film et l’avait qualifié de meilleur.

« Main toh khair nahi dekh paaya hoon ‘Jawan’ kyunki jab se photo release hui hai, les principales promotions de ‘The Great Indian Family’ mein occupé chal raha hoon. J’aimerais vraiment voir le film. Cependant, ma mère a vu le film et elle aime ça. » « Elle a aussi vu ‘Gadar 2’ et elle l’a adoré. L’autre chose à propos de ma mère, c’est qu’elle a une tendance géniale où ses critiques coïncident toujours avec le box-office. Elle a remarqué : « Jawan » dekh ke bhi, « bahut maza aaya, bahut acchi picture hai. » Elle est consciente de ce qui plaira à un public plus large. Elle donne fréquemment des critiques d’un mot qui plaisent au public Desi.

Vicky, dans la même interview, a ajouté que sa mère a qualifié son film le plus aimé de «Raman Raghav’ bakwaas, car elle n’aime pas ce genre de films. En effet, Vicky n’a pas encore impressionné maman avec ses films, et nous avons hâte que le garçon star fasse un jour un film masala typique.