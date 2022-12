“La mère de Tunisha Sharma est dans un état terrible”, révèle l’oncle de l’actrice décédée alors qu’ils reçoivent la dépouille mortelle pour la crémation

Le 24 décembre, Tunisha Sharma a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage de son ex-petit ami et co-vedette d’Ali Baba, Sheezan Khan. Après la rupture des deux hommes il y a 15 jours, une Tunisha stressée était tombée dans une dépression qui l’a peut-être amenée à franchir une étape extrême à la veille de Noël. Après l’achèvement de l’autopsie à l’hôpital JJ, la mère de Tunisha et d’autres membres de la famille se sont rendus à l’hôpital gouvernemental de Bhayandar pour recevoir la dépouille mortelle de l’actrice décédée.

La mère de Tunisha avait l’air en mauvais état alors que son frère et ses proches la soutenaient en sortant de l’hôpital. Interrogé sur l’état de santé de la mère de Tunisha, son oncle a déclaré: “Elle est dans un état terrible, je ne veux pas en parler. Quoi qu’il arrive, cela arrivera après le 28, la police mène l’enquête.” Il a également révélé que les rituels des derniers rites de Tunisha seront exécutés à la résidence vers 15h-16h le 27 décembre, puis ils l’emmèneront au crématorium.

Peu de temps après la découverte de son corps, l’oncle de Tunisha, Sanjeev Kaushal, a informé les médias qu’il y a près de deux semaines, elle avait subi une crise d’angoisse et avait été admise dans un hôpital de Mumbai. Elle l’a informé, ainsi que sa mère, comment elle avait été lésée et trompée et la famille Sharma a exigé que le coupable responsable de l’état des choses ne soit pas épargné.

Plus tard, la mère de Tunisha a déclaré dans une déclaration vidéo que Sheezan avait trahi sa fille, promis de l’épouser, puis l’avait utilisée pendant 3 à 4 mois avant de rompre brusquement. Elle a accusé Sheezan d’avoir trompé “mon enfant” et aurait été impliquée avec une autre femme même lorsqu’il était en couple avec Tunisha, et a exigé que la police ne l’épargne pas.

Entre autres choses qui sont ressorties de l’enquête policière, le duo avait de fréquentes querelles, mais s’était rencontré pour le déjeuner samedi dernier, et quelques heures après, Tunisha a été retrouvée pendue dans l’une des toilettes d’un plateau de tournage dans la région de Vasai.