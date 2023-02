La mère de Travis et Jason Kelce révèle pour qui elle soutient le Super Bowl – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AP/Shutterstock

Ailier serré des Chiefs de Kansas City Travis Kelce33 ans et centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, 35 ans, sont sur le point d’entrer dans l’histoire au Super Bowl LVII le 12 février en devenant les premiers frères à s’affronter dans un match de championnat. Comme on peut l’imaginer, leur mère, Donna – qui a un maillot NFL sur mesure composé des maillots de ses deux fils (voir ci-dessous) – est ravie pour ses fils. Et bien que son maillot spécial la rende impartiale, elle a révélé qu’elle encourageait en fait un fils plutôt qu’un autre à gagner.

Suite super Bowl

“Les deux fanbases sont absolument incroyables et donnent tout ce qu’elles ont le jour du match”, a-t-elle déclaré le 1er février. AUJOURD’HUI montrer l’apparence. “Je pense que Jason dirait que je vais encourager le bébé de la famille, qui est Travis, et je continue d’essayer de lui dire, ‘Non, tu m’as donné des petits-enfants.’ Donc, nous allons en rester là. Il s’agit toujours des grands ! » Cependant, pour rendre les choses équitables, elle a admis qu’elle soutiendrait l’équipe qui a le ballon.

Mama Kelce a son butin prêt pour la bataille des Kelces de demain !! #ChiefsKingdom vs #FlyEaglesFly pic.twitter.com/DsL3HSVVJC – Quatre-vingt-sept et course (@87Running) 17 septembre 2017

Heureusement, Donna ne ressent pas trop de pression car ses deux fils ont déjà remporté un Super Bowl (Travis en 2020 contre les 49ers de San Francisco et Jason en 2018 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre). “Ils ont déjà la première victoire à leur actif, alors ce ne sera que de la pure joie”, a-t-elle souri. “Évidemment, il y aura quelqu’un qui rentrera chez lui le cœur brisé, il n’aura pas le droit de se vanter à la table de Thanksgiving, mais ça va être un événement génial et j’ai vraiment hâte d’y être.”

Elle a également expliqué ce que cela fait d’être la première mère avec des fils à participer au Super Bowl dans des équipes adverses. “Eh bien, vous saviez que cela finirait par arriver à quelqu’un parce qu’il y a tellement de frères dans la NFL qui jouent actuellement à un niveau élevé. Il se trouve que nous étions les premiers chanceux. Donc, je pense que ce sera probablement de plus en plus important », a-t-elle humblement déclaré.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Et bien qu’il y ait beaucoup de discussions sur le “Kelce Bowl”, les frères ont déclaré le 1er février Nouvelles hauteurs épisode de podcast qu’ils préfèrent que l’attention soit partagée avec toute l’équipe. “Je n’aime pas du tout que nous l’appelions le ‘Kelce Bowl’. Appréciez le soutien, mais il y a beaucoup de gars impliqués dans ça. Il y a de grandes organisations impliquées. Il y a des scénarios incroyables dans ce Super Bowl », a déclaré Jason. “Nous allons être interrogés sur cette question sans arrêt d’ici jusqu’à la fin du jeu, et j’en ai déjà fini.” Travis a ajouté: “J’apprécie que vous l’appeliez le” Kelce Bowl “mais concentrons-nous sur les Chiefs-Eagles.”

Les fans qui veulent voir la rivalité fraternelle s’effondrer peuvent assister au match (et Rihannala performance très attendue à la mi-temps) le 12 février à 18h30 HNE sur Fox.

Lien connexe Lié: Meilleures publicités du Super Bowl de 2023 : Serena Williams, Maya Rudolph et d’autres vedettes dans les publicités pour le grand jeu

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.