La mère de Tina Datta pleure après que le père de Sumbul Touqeer a abusé de l’actrice à la télévision nationale

Dans l’un des récents épisodes de Bigg Boss 16, le père de Sumbul Touqeer Khan a éduqué sa fille dans une conversation audio avec elle. Il a mis en garde Sumbul contre Shalin et Tina et a dit qu’elle devrait leur montrer leur valeur et même leur donner un coup de pied au visage.

Après cela, la mère de Tina Datta a demandé si elle avait le droit d’abuser de sa fille à la télévision nationale. Hier, un incident s’est produit dans l’émission où, suite à un appel médical, le père de Sumbul a eu la chance de parler à Sumbul. Où il a enfreint les règles et donné des informations sur la maison Sumbul. Il a parlé de manière dégradante de Tina et Shalin et a même abusé de Datta à la télévision nationale. Le fait que le père de Sumbul ait eu une deuxième occasion de lui parler a bouleversé la mère de Tina.





La mère de Tina est devenue émue et a eu les larmes aux yeux en voyant sa fille maltraitée et rabaissée à la télévision nationale. Comme elle n’a pas eu l’occasion d’aller exprimer son point de vue à la télévision, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux de Tina, appelant le public s’il était juste que quelqu’un maltraite et rabaisse sa fille sur une plateforme nationale. Elle a ensuite demandé si donner un tel conseil de montrer à quelqu’un son aukat était le devoir d’un parent.

Selon le rapport de l’Hindustan Times, le père de Shalin a déclaré : “Est-ce ainsi que les gens parlent à la télévision nationale ? Faire des commentaires offensants injustifiés à la télévision nationale, contre d’autres participants, est très très bon marché ! Et il est encore plus choquant que ces commentaires et abus n’aient pas été édités. et plutôt montrée. Sumbul est une adulte, soit vous n’auriez pas dû l’envoyer dans l’émission et si vous l’avez, aucune orientation extérieure ne devrait être autorisée selon le format. C’est inacceptable !”

Le concurrent de Bigg Boss 15, Vishal Kotian, a également réagi et a demandé « Kaun kehta hai # BiggBoss16 mein wildcard nahi aaye. #SumbulTouqueerKhan ke papa c’est déjà comme un joker. Et Mr Touqeer télévision nationale par usse yeh bolna ke #ShalinBhanot #TinaDutta ki aukat dikhao yeh kahan ki seekh hai (qui a dit qu’il n’y a pas d’entrée générique sur Bigg Boss 16. Le père de Sumbul est déjà un joker. Et quel conseil c’est – montrez Shalin et Tina leur valeur). Veuillez plutôt lui dire que fumer est nocif. (Avec les contributions de l’IANS)