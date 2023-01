La mère de Tina Datta embrasse par erreur Sreejita De au lieu de sa fille

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, la mère de la colocataire Tina Datta sera vue entrer dans la série alors que la semaine de la famille se déroule. La mère de Tina est entrée dans la maison et a par erreur étreint Sreejita au lieu de Tina par derrière en pensant que c’était sa fille.

Sreejita devient émotive et des larmes coulent sur sa joue. Cependant, la mère de Tina se rend compte que c’est Sreejita et veille sur Tina. Elle la cherche et trouve Tina dans le jardin. Plus tard, Bigg Boss libère Sreejita à la fin. Elle se rend dans le jardin pour rencontrer la mère de Tina. Plus tard, on entend Sreejita dire à Archana que la mère de Tina lui a fait un câlin froid.





Il disait : “Ils disent que cela n’a jamais été un monde égal d’opportunités égales pour les hommes et les femmes, mais les temps ont changé. Mais nous demandons, n’est-ce pas ? À la télévision nationale, des femmes ont fait des commentaires désobligeants sur une autre femme et ont assassiné son personnage derrière elle. dos.”

“Pourquoi une femme qui réussit a-t-elle toujours besoin d’être rabaissée pour ses bons résultats. `Koi hai bahar est un cheeze dilata hai de marque usko …` Pourquoi ne peut-elle pas se le permettre elle-même? N’a-t-elle pas fait son chemin pour acheter ce qu’elle veut pour elle-même ou est-ce que chaque fille qui a des articles de marque dans sa garde-robe a un HOMME qui l’achète pour elle. Oh, elle est célibataire parce qu’elle a brisé tant de maisons.

“Alors, cela signifie-t-il que toutes les filles célibataires le sont parce qu’elles ont fait quelque chose de mal ? Elle est “Expired Maal”, alors maintenant NOUS voulons transformer une jeune femme en une marchandise périmée.” La note disait en outre : “Et malheureusement, cette fois-ci, c’est à la télévision nationale, ça se passe jour après jour et elle ne le sait même pas. Comment est-ce acceptable d’assassiner le personnage de quelqu’un et cela aussi par d’autres femmes ? Nous espérons que cela n’est pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons, nous savons que Tina ne le voudrait pas parce qu’elle a travaillé très dur depuis l’âge de 4,5 ans et s’est fait une place dans l’industrie.”

“Des horaires de tournage ininterrompus de feuilletons quotidiens, des tournées internationales et des performances. Tina a travaillé dur pour être là où elle est aujourd’hui. Respectons une femme pour là où elle est plutôt que de la rabaisser. tout ce que nous vous dirons, c’est que ce que vous dites reflète qui vous êtes, pas qui elle est ! Son miroir lui donne sa réalité. Laissez vos mots vous donner la vôtre !”

La légende de la note disait : “Derrière chaque femme qui réussit, il y a une tribu d’autres femmes qui la soutiennent… D’une équipe de femmes soutenant Tina, levons-nous ensemble ! #BeingWoman#OpenLetter #TeamTina.” (Avec les contributions de l’IANS)

