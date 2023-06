La mère de Takeoff intente une action en justice contre le lieu où il a été tué

La mère de Takeoff, Tatania Davenport, a intenté une action en justice contre les propriétaires du 810 Billiards and Bowling où le rappeur a été tué.

Depuis le meurtre du rappeur Takeoff, né Kirsnick Ball, les autorités de Houston ont fait des progrès pour rendre justice à la situation. Le tireur présumé a été identifié et inculpé et sera bientôt jugé. La mère de Takeoff, Titania Davenport, poursuit maintenant le lieu où son fils a été tué par balle.

Mercredi, elle a intenté une action en justice dans le comté de Harris contre diverses sociétés à responsabilité limitée liées au 810 Billiards & Bowling de Houston.

Selon Pierre roulante, le procès prétend que l’établissement n’a pas assuré une sécurité adéquate la nuit de la mort de son fils et n’a fourni « aucun mécanisme de filtrage, aucun contrôle ou mesure de sécurité après les heures d’ouverture, et aucune application de règles ou de normes de l’industrie pour dissuader les criminels contre leurs invités ».

« Les accusés savaient ou auraient dû savoir qu’un nombre important de crimes violents avaient été commis dans les locaux en question et dans les environs, mais ont par négligence omis de protéger des invités comme [Takeoff] des risques de crimes violents.

« En fait, la publication sur les réseaux sociaux avant la fête a clairement indiqué que non seulement des mesures de sécurité de base devaient être suivies, mais qu’une planification et une réflexion préalables auraient dû être prises en compte, ce que les défendeurs ont fait preuve de négligence en omettant de faire », lit le procès.

La mère de Takeoff a également allégué que le lieu en particulier aurait dû renforcer la sécurité à cause des célébrités comme son fils qui étaient présentes ce soir-là.

« Plus précisément, les accusés savaient que, selon la nature de la fête, des célébrités seraient plus susceptibles qu’improbables d’être présentes et pourraient être la cible de crimes. Les défendeurs ont représenté par négligence une sécurité adéquate serait en place, alors qu’en fait il n’y en avait pas ; cela a amené de nombreuses personnes à venir à l’événement sans inquiétude.