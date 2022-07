La mère de Sterling Shepard réagit à la photo de famille recomposée de Chanel Iman

Sterling Shepard et Chanel Iman sont séparés depuis l’année dernière, mais la mère de la star de la NFL porte toujours une attention particulière à ce que fait son ancienne belle-fille.

Au cours du week-end, le mannequin Chanel Iman a posté une photo absolument adorable mettant en scène ses deux filles, qu’elle partage avec Shepard, aux côtés de son nouveau petit ami, le fils de Davon Godchaux. Aimant clairement à quel point ses enfants s’entendent bien avec ceux de son petit ami, elle a posté la photo avec plusieurs cœurs rouges dans sa légende, mais une personne qui n’était pas contente du film était la mère de son ex-mari.

Alors qu’Iman et Shepard ont publiquement annoncé leur séparation en janvier 2022, le couple est toujours légalement marié, ce que la mère de Sterling, Cheri Shepard, a voulu rappeler à Chanel sous sa photo.

« Elle est toujours mariée. C’est ridicule”, a-t-elle écrit dans les commentaires. “Signé, grand-mère inquiète.”

Après qu’une autre personne ait commenté “mélangé, j’adore ça”, la mère de l’athlète a continué à donner encore plus de son grain de sel, faisant savoir au fan sa désapprobation dans un commentaire maintenant supprimé :

« Pas encore, elle est toujours mariée, divorcez !… Je suis leur grand-mère.

En réponse à son premier commentaire, Chanel a simplement répondu avec quelques emojis rieurs et a poursuivi sa journée.

Depuis l’annonce de leur séparation, ni Iman ni son Shepard n’ont beaucoup commenté leur rupture. Dans leur annonce de séparation plus tôt cette année, des sources ont affirmé que l’ancien couple était séparé depuis un certain temps et poursuivait le divorce, dans l’espoir de rester civil pour leurs deux jeunes filles.

En avril, quelques mois après leur séparation, le mannequin a fait ses débuts avec son nouveau petit ami, la star de la NFL Davon Godchaux, sur Instagram. Dans les mois qui ont suivi, le couple a apparemment été inséparable, et maintenant, il semble que leurs enfants le soient aussi. Désolé, grand-mère.