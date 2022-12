La mère de Stephen ‘tWitch’ Boss parle de la mort tragique de son fils bien-aimé : “Ma mère t’aime pour l’éternité”

La mère de Stephen “tWitch” Boss pleure la perte de son fils bien-aimé après sa mort tragique, mardi.

Connie Boss Alexander s’est exprimée sur son histoire Instagram jeudi et a rendu hommage à “tWitch” avec une déclaration.

“Famille et amis, merci pour tout l’amour, les prières et les encouragements”, a-t-elle fait remarquer.

LE CÉLÈBRE DJ TWITCH D’ELLEN DEGENERES EST MORT À 40 ANS

“Sachez que je vois tous les messages, SMS, publications et appels téléphoniques. Je ne peux pas utiliser de mots pour le moment. Sachez que je vous contacterai dès que je le pourrai.”

Elle a terminé son message avec un message sincère à son défunt fils, “Stephen Laurel, ta mère t’aime pour l’éternité et au-delà”, et a ajouté un cœur bleu, en plus d’un emoji au cœur brisé.

“tWitch” est mort d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Il avait 40 ans.

La manière de la mort était un suicide, selon le rapport.

LE BIEN-AIMÉ ‘ELLEN’ SHOW DJ TWITCH SE SOUVENIT: VIOLA DAVIS, JANA KRAMER ET PLUS RÉAGISSENT À SA MORT TRAGIQUE

Son lieu de décès figurait dans un “hôtel / motel” et le statut de l’affaire était “fermé” sur le rapport.

Boss a travaillé sur plusieurs films après avoir percé dans l’industrie du divertissement en 2008 sur “So You Think You Can Dance”, mais il est devenu connu pour avoir apporté de l’énergie au talk-show d’Ellen DeGeneres pendant huit ans.

STEPHEN ‘TWITCH’ BOSS SE SOUVENIT DU JUGE ‘SYTYCD’ MARY MURPHY APRÈS SA MORT À 40 ANS: ‘TOUT LE MONDE L’AIMAIT’

“Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.”

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle poursuivi. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.”

Allison a terminé la déclaration avec un message à son mari.

“Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

Le couple avait célébré son neuvième anniversaire de mariage quelques jours avant la mort de tWitch. Ils ont partagé trois enfants ensemble – Zaia, 3 ans, Maddox, 6 ans et Weslie, 14 ans.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.