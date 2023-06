La mère de Stephen Lawrence assassinée accuse les flics du Met de ne pas avoir enquêté sur le sixième suspect clé d’attaque raciste

La mère de STEPHEN Lawrence a fustigé la police du Met pour ne pas avoir enquêté correctement sur un suspect clé qui a été nommé hier pour la première fois pour le meurtre raciste de l’adolescent noir.

Matthew White est soupçonné d’être le mystérieux sixième membre d’un gang qui a attaqué et poignardé à mort Stephen, 18 ans, à un arrêt de bus à Eltham, dans le sud de Londres, en 1993.

Hier, il est apparu que White – décédé en 2021 à l’âge de 50 ans – avait été identifié à la police par son beau-père dans le mois suivant le meurtre.

Mais les flics ont approché un autre partenaire de la mère de White – et l’erreur n’a été réalisée qu’en 2013.

La baronne Doreen Lawrence a déclaré: « La dernière révélation selon laquelle un suspect clé du meurtre aurait pu et aurait dû faire l’objet d’une enquête appropriée et approfondie est choquante mais sans surprise.

« Je me suis habitué à la litanie des échecs dans le cas de mon fils. »

White a une ressemblance frappante avec un e-fit du voyou qui a lancé l’attaque sur Stephen alors qu’il attendait un bus avec son copain Duwayne Brooks.

Plus tard, il s’est vanté de ses liens avec le gang meurtrier et en 2020 – l’année où les flics ont suspendu l’enquête – il a dit à un commerçant qu’il avait agressé qu’il serait « Stephen Lawrenced ».

White a été interrogé en tant que témoin et a déclaré qu’il était avec d’autres personnes à l’époque – mais l’alibi était erroné.

Il a été rejeté comme suspect par l’équipe d’enquête initiale du Met, qui a également ignoré une recommandation de 1997 de la police de Kent examinant l’affaire pour le revoir.

Il n’a pas assisté à l’enquête publique Stephen Lawrence en tant que témoin en 1999, puis est devenu suspect un an plus tard lorsqu’un nouveau témoin s’est présenté.

White a été arrêté en mars 2000 et de nouveau en décembre 2013 après que « l’erreur significative et regrettable » sur la dénonciation de son beau-père ait été révélée.

Les dossiers ont été envoyés au CPS après les deux occasions, mais les avocats ont jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves.

White n’avait jamais été nommé en public comme témoin jusqu’à ce qu’une enquête de la BBC révèle l’échec du Met.

La baronne Lawrence a déclaré: «Il n’aurait pas dû falloir qu’un journaliste fasse le travail qu’une énorme institution dotée de ressources importantes aurait dû faire. C’est tout simplement incroyable que ceux qui sont payés pour faire un travail continuent de ne pas le faire.

« Des excuses constantes et répétées de la [Met] ne ramènera pas mon fils et ne me rendra pas justice.

« Le fait de ne pas enquêter correctement sur un suspect principal dans une affaire de meurtre est si grave qu’il devrait être sanctionné par de lourdes sanctions.

« Ce n’est que lorsque les policiers perdent leur emploi que le public peut avoir confiance que l’échec et l’incompétence ne seront pas tolérés et que des changements se produiront.

« Il est trop tard pour moi et ma famille, mais au moins j’espère que les futures victimes ne subiront pas ce que nous avons vécu. »

Le sous-commissaire adjoint du Met, Matt Ward, a déclaré: « Malheureusement, trop d’erreurs ont été commises lors de l’enquête initiale et leur impact continue d’être visible.

« À l’occasion du 30e anniversaire du meurtre de Stephen, le commissaire Sir Mark Rowley s’est excusé pour nos manquements et je répète ces excuses aujourd’hui. »

Seuls deux membres du gang – Gary Dobson et David Norris – ont été reconnus coupables du meurtre de Stephen.

Trois autres – les frères Neil et Jamie Acourt, et Luke Knight – ont déjà été identifiés comme suspects.

Dobson et Norris ont été emprisonnés à vie à Old Bailey en 2012.

Le juge de première instance, le juge Treacy, a déclaré: « D’après les preuves présentées au tribunal, il y a encore trois ou quatre autres tueurs de Stephen Lawrence en liberté. »

Mais Clive Driscoll, l’officier supérieur de l’accusation, a affirmé qu’il avait été découragé de poursuivre l’affaire par l’ancienne commissaire du Met Dame Cressida Dick, qui était à l’époque à la tête de son commandement spécialisé dans la criminalité.

À l’époque, Dame Cressida était à la tête du commandement spécialisé dans le crime du Met.

Il a déclaré : « Il ne fait aucun doute qu’il n’y avait pas l’enthousiasme nécessaire pour continuer. « L’épée de Damoclès » pendait au-dessus de l’équipe. »

Il a parcouru les fichiers et a trouvé l’erreur.

Un message original d’un détective du Met, sans lien avec l’affaire, qui connaissait le beau-père de White, Jack Severs, a été retrouvé.

M. Severs avait déclaré que son beau-fils ne disait pas à la police tout ce qu’il savait.

Son équipe a ensuite découvert que la mère de White s’était mariée deux fois après s’être séparée de son père – et l’équipe d’origine a interrogé le mauvais beau-père.

Lorsqu’il a finalement été contacté en 2013, M. Severs a sarcastiquement déclaré : « Vous vous précipitez sur ce travail. »

Il a poursuivi en expliquant comment son beau-fils avait admis avoir été présent lors de l’attaque, affirmant que Stephen Lawrence le méritait.

M. Severs, également décédé, a déclaré que White s’était comporté comme si c’était un « événement quotidien » et a ajouté qu’il connaissait les personnes impliquées mais ne les avait pas identifiées.

L’erreur sur le beau-père de White n’a pas été relevée lorsqu’un autre témoin s’est présenté en 2000 et a déclaré que White avait avoué qu’il était présent lors du meurtre de Stephen.

Le témoin a également affirmé que White avait déclaré que Norris, Dobson, Knight et les frères Acourt étaient là avec lui.

Il a dit qu’il avait parlé à White peu de temps après le meurtre et qu’on lui avait dit: « Nous avons fait des enfants noirs sur la route. »

Pendant ce temps, des questions ont été soulevées sur la raison pour laquelle le CPS a mis deux ans pour décider si quatre anciens flics de l’enquête Stephen Lawrence devraient faire face à des accusations d’inconduite pour des erreurs.

Un dossier a été envoyé sur l’affaire par le FIPOL en juin 2021.

