La mère de Shahid Kapoor, Neliima Azeem, ouvre le divorce avec Pankaj Kapur et déclare: «Je n’ai pas décidé de me séparer» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice, danseuse de Bollywood et la mère de Shahid Kapoor, Neliima Azeem, ont récemment parlé de son divorce d’avec Pankaj Kapur à un portail de divertissement. Elle a révélé qu’elle, en fait, ne voulait pas se séparer de lui. Cependant, Kapur avait d’autres projets en tête et voulait partir pour Mumbai pour poursuivre ses ambitions.

Elle a partagé que c’était douloureux pour elle de subir la séparation à l’époque, mais maintenant, elle a fait la paix avec cela.

Elle a déclaré dans une interview avec Pinkvilla: « Je voudrais dire que je n’ai pas décidé de me séparer. C’est un fait. Il est passé à autre chose et c’était difficile à digérer pour moi, mais il avait aussi ses raisons. Nous avions été amis de longue date. Je pense que j’avais 15 ans quand je suis devenu ami avec lui. Il avait de très bonnes raisons et je l’ai compris. «

« Quand il y a une rupture, qui s’appelle le divorce, c’est douloureux pour les deux. Il y avait beaucoup d’amitié et d’attachement mais il y avait un chagrin d’amour. Tout va bien. Il est très bien installé avec sa famille aujourd’hui et je lui souhaite bonne chance. » elle continue.

Elle a expliqué comment Shahid avait été sa source de force avec ses amis et sa famille. Elle a également mentionné son gourou Kathak Pt. Birju Maharaj a joué un rôle déterminant dans sa vie.

Neliima a dit: «Après cela, j’ai eu mon propre voyage qui consistait à me relever et j’avais mes amis et ma famille à soutenir. J’avais mes cousins ​​et mon gourou Pt. Birju Maharaj. Mais surtout, j’avais Shahid. Il m’a donné une croyance insurmontable en la vie. J’étais jeune, donc j’ai pu recommencer. Cela a pris du temps, cela m’a pris environ deux ans, mais ensuite ça allait. «

Ishaan Khatter est le fils de Rajesh Khattar et Neliima Azeem. L’acteur de Bollywood Shahid Kapoor est le demi-frère d’Ishaan issu du précédent mariage de Neliima Azeem avec Pankaj Kapur.

Azeem est également apparu dans des films et des émissions de télévision de Bollywood. Certains de ses films incluent Phir Wahi Talash, Amrapali, L’épée de Tipu Sultan et Junoon.