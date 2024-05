La mère de Sean Kingston arrêtée pour fraude et vol

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) — Une équipe du SWAT a perquisitionné jeudi le manoir loué par le rappeur Sean Kingston dans le sud de la Floride et a arrêté sa mère pour des accusations de fraude et de vol qui, selon un avocat, découlent en partie de l’installation d’une immense télévision dans la maison.

Les détectives du comté de Broward ont arrêté Janice Turner, 61 ans, dans une maison de 1 300 mètres carrés à Southwest Ranches, une banlieue aisée de Fort Lauderdale qui abrite de nombreuses célébrités et athlètes professionnels, dont Dwayne « The Rock » Johnson. et la star des Dolphins de Miami, Tyreek Hill.

Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête était en cours et a refusé de divulguer des détails précis sur les accusations portées contre Turner ou si son fils de 34 ans était également une cible. Les médias locaux ont rapporté que Kingston était hors de la ville et n’était pas présente lors du raid. Les procureurs du comté de Broward ont renvoyé toutes les questions au bureau du shérif.

Les archives de la Cour fédérale montrent qu’elle a plaidé coupable en 2006 de fraude bancaire pour avoir volé plus de 160 000 $ et a purgé près d’un an et demi de prison.

« Les gens aiment l’énergie négative ! » Kingston a posté sur Instagram jeudi. « Je vais bien, et ma mère aussi ! … Mes avocats s’occupent de tout au moment où nous parlons. Le message a ensuite été supprimé.

Robert Rosenblatt, un avocat représentant le rappeur et sa mère, a déclaré « nous sommes au courant de certaines des allégations » portées contre les deux.

« Nous sommes impatients d’aborder ces questions devant le tribunal et sommes convaincus d’une résolution réussie pour Shawn et sa mère », a déclaré Rosenblatt dans un courrier électronique jeudi.

Les dossiers du Département correctionnel de Floride montrent qu’il est actuellement en probation de deux ans pour trafic de biens volés. Les journalistes présents à la maison ont pu voir les autorités remplir une camionnette de marchandises. Le manoir était entouré de voitures de sport coûteuses.

Le rappeur jamaïcain-américain est surtout connu pour son single n°1 « Beautiful Girls » de 2007, sa collaboration avec Justin Bieber sur « Eenie Meenie » et « Take You There ». En 2011, il a subi des blessures presque mortelles dans un accident de jet ski. Kingston, dont le nom légal est Kisean Anderson, n’a pas sorti de label majeur depuis plus d’une décennie.

Un avocat qui a été témoin de l’arrestation a déclaré que cela était en partie lié à un procès qu’il avait intenté contre Kingston en février, l’accusant d’avoir fraudé une entreprise de Floride qui avait installé un téléviseur de 232 pouces (5,8 mètres), soit environ 17 pieds de large et 9,5 pieds de haut. (5 mètres sur 3 mètres).

« C’est incroyable ce que l’on peut faire si l’on est une célébrité », a déclaré l’avocat Dennis Card à l’Associated Press. « Il crée ce personnage plus grand que nature, « Je suis riche ». Sa mère est un élément nécessaire à cet égard. Il se présente comme un homme axé sur la famille : « Je m’occupe de ma mère », mais elle sait très bien ce qui se passe.

Dans le procès, Ver Ver Entertainment affirme que Kingston a contacté la société en septembre au sujet de l’achat du téléviseur, vendu sous la marque Colossal TV, et de son installation chez lui. Le système coûte 150 000 $.

Kingston aurait dit aux propriétaires que s’ils acceptaient un acompte inférieur et lui accordaient un crédit, lui et Bieber feraient des publicités pour eux.

En novembre, Kingston a payé 30 000 $ à l’entreprise et le téléviseur a été installé, ce qui constitue le procès. Aucune publicité ni aucun paiement supplémentaire n’ont jamais été effectués, malgré les nombreuses promesses de Kingston, indique le procès.

Les deux plus récents publicistes connus de Kingston n’ont pas répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

Le procès indique que Kingston n’a plus de relation de travail avec Bieber, qui a récemment laissé tomber son manager de longue date. Aucune information de contact actuelle pour Bieber n’est disponible.

« Il n’est pas impliqué à 100% dans tout ça », a déclaré Card à propos de Bieber. « Il a eu la malchance de travailler dans le passé avec Sean et Sean laisse tomber son nom comme un fou. »