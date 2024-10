La mère de Sean Diddy Combs dénonce le « lynchage public » de son fils et fustige le « récit créé à partir de mensonges »

La mère de Sean « Diddy » Combs a défendu le magnat de la musique, qui est actuellement jugé pour trafic sexuel, racket et plusieurs autres allégations d’agression sexuelle. La déclaration de Janice Combs a été partagée par Figgers Law sur Instagram, avec la légende disant en partie : « Mme. Combs, par l’intermédiaire de son avocat soussigné et au nom de la famille Comb, publie la déclaration suivante concernant son fils, Sean Combs. La mère de Sean Diddy Combs dénonce le « lynchage public » de son fils (Matt Sayles/Invision/AP)

« Mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, pour enfin partager son point de vue »

Dans la déclaration, Janice a déclaré : « C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite. Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, de partager enfin son point de vue et de prouver son innocence.

Janice a également apparemment fait référence à la vidéo d’assaut de Cassie Ventura en 2016 dans la déclaration. « Je ne suis pas ici pour décrire mon fils comme parfait parce qu’il ne l’est pas. Il a commis des erreurs dans son passé, comme nous tous », a-t-elle déclaré. « Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire. »

Janice a révélé pourquoi elle pense que son fils a réglé avec Ventura à l’amiable en novembre de l’année dernière. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. »

Ventura a intenté une action en justice contre Diddy en novembre 2024, l’accusant de violences physiques et de viols répétés.

Janice, quant à elle, a défendu Diddy concernant les diverses allégations auxquelles il fait face, notamment les allégations d’agression sexuelle. « Ne pas être tout à fait franc sur un sujet ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui », a-t-elle déclaré.

Janice a ajouté : « De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées se sont vu retirer leur liberté non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme un « bonne personne. L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou erreurs passées.

Janice a poursuivi en affirmant que les allégations contre Diddy étaient « motivées par ceux qui recherchent un gain financier, et non la justice ». « Regarder le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils s’effondrer sous nos yeux est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier », a-t-elle déclaré.

Janice a ajouté : « C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner contre mon fils si rapidement et si facilement à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais entendre son point de vue ni lui donner l’opportunité de présenter son point de vue. »

L’équipe juridique de Diddy a confirmé l’authenticité de la déclaration à Page Six, a rapporté le média.