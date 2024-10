La mère de Sean « Diddy » Combs défend son fils dans un communiqué et affirme qu’il n’est pas un « monstre »

La mère du magnat du hip-hop en difficulté Sean « Diddy » Combs a publié dimanche une déclaration défendant son fils contre le accusations criminelles et de multiples allégations d’inconduite sexuelle auxquelles il fait actuellement face alors qu’il est en détention fédérale à New York.

Combs, 54 ans, a été arrêté au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis qu’il a plaidé non coupable le 17 septembre aux accusations fédérales de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de ses avocats, Janice Smalls Combs affirme qu’il a été « insupportable » d’assister à « ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence ».

Elle évoque ensuite que son fils « a commis des erreurs dans son passé » et évoque un épisode capté par la sécurité. vidéo qui semblait montrer Combs attaquant la chanteuse Cassie, son ancienne petite amie, dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. En mai, Combs s’est excusé pour l’incident, affirmant que son comportement était « inexcusable » et qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actes.

En novembre, Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, a déposé un procès accusant Combs de viol et d’abus au cours de leur relation; il a nié les accusations. Ils est parvenu à un règlement le lendemain.

L’acte d’accusation contre Combs fait référence à l’incident filmé par les caméras de sécurité de l’hôtel. Selon l’acte d’accusation, Combs a tenté de soudoyer un membre du personnel de sécurité de l’hôtel qui est intervenu dans l’incident pour les faire taire.

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier avoir déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », a déclaré Janice Smalls Combs dans le communiqué. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C’est pourquoi je crois que l’équipe juridique civile de mon fils J’ai choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. »

Elle ajoute qu’il a été « angoissant » de voir les gens plaisanter sur la situation de son fils « à cause de mensonges et d’idées fausses ».

A la fin de la déclaration, elle demande aux fans et au public « de ne pas le juger avant d’avoir eu la chance d’entendre son point de vue ».

« Mon fils n’est pas le monstre pour lequel ils l’ont peint », dit-elle. « Je ne peux que prier pour être en vie et le voir dire sa vérité et être justifié. »

Dans l’acte d’accusation, les procureurs allèguent que depuis 2008 Combs fait partie d’une organisation criminelle qui s’est livrée ou a tenté de se livrer au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption, à l’entrave à la justice et à d’autres délits.

Les procureurs ont accusé Combs d’utiliser son empire commercial comme une entreprise criminelle pour dissimuler ses allégations d’abus envers les femmes lors d’événements que Combs appelait « Freak Offs ».

« Les ‘Freak Offs’ duraient parfois plusieurs jours à la fois, impliquaient plusieurs travailleuses du sexe et impliquaient souvent une variété de stupéfiants, tels que la kétamine, l’ecstasy et le GHB, que Combs distribuait aux victimes pour les maintenir obéissantes et dociles », a déclaré le procureur américain. Damian Williams, du district sud de New York, a déclaré aux journalistes lorsque l’acte d’accusation a été dévoilé.

Le 1er octobre, l’avocat du Texas, Tony Buzbee, a déclaré qu’il représentant 120 accusateurs qui ont présenté de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle contre Combs. Buzbee a déclaré qu’il s’attend à ce que des poursuites soient intentées au cours du mois prochain. Buzbee a décrit les victimes comme étant 60 hommes et 60 femmes, et que 25 étaient mineures au moment de la faute présumée.

