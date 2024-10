La mère de Sean « Diddy » Combs défend le rappeur face aux allégations de crimes sexuels

La mère de Sean « Diddy » Combs a pris sa défense au milieu d’une série de problèmes juridiques impliquant des accusations d’agression sexuelle et de trafic sexuel.

Janice Small Combs a publié dimanche une déclaration par l’intermédiaire de son avocat, Natlie G. Figgers, et au nom de la famille Combs, affirmant que même si son fils n’est pas parfait et a « commis des erreurs dans le passé, comme nous l’avons tous fait », il est non coupable des allégations portées contre lui.

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé avec Le journaliste hollywoodien. « Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite. Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, de partager enfin son point de vue et de prouver son innocence.

La déclaration a été publiée cinq jours après qu’il a été révélé que Combs ferait face à des poursuites judiciaires de la part de 120 accusateurs supplémentaires en plus de la douzaine à laquelle il faisait déjà face. L’avocat Tony Buzbee a déclaré mardi qu’il représentait plusieurs hommes et femmes qui accusent Combs de crimes sexuels remontant à 1991. De nombreux accusateurs affirment qu’ils ont été violés après avoir été drogués, a déclaré Buzbee.

Les nouvelles accusations surviennent également près d’un an après que Combs a réglé un procès contre la chanteuse Cassie Ventura, son ex-petite amie qui s’appelle professionnellement par son prénom, qui l’accusait de viol et d’abus. Il a nié les allégations, mais une vidéo a ensuite fait surface en mai, le montrant l’agressant physiquement dans un hôtel. Deux jours plus tard, il a déclaré qu’il était « vraiment désolé » pour ce qui s’était passé.

Dans sa déclaration, Janice a reconnu que son fils avait menti à propos de l’incident, mais a expliqué pourquoi.

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », a-t-elle déclaré. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. »

Janice a en outre fait valoir que le simple fait que son fils ait menti à ce sujet ne le rend pas coupable des « allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui ».

« De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées se sont vu retirer leur liberté, non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ». « », a-t-elle poursuivi. « L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou de leurs erreurs passées. »

Janice a ajouté qu’elle avait été blessée d’entendre toutes les « blagues » faites aux dépens de son fils et qu’il n’avait pas eu l’occasion de partager sa version de l’histoire.

« C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner si rapidement et si facilement contre mon fils à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais entendre son point de vue ni lui donner l’opportunité de présenter son point de vue », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’elle pensait que les allégations provenaient de personnes qui voulaient de l’argent à la suite du règlement Cassie.

« Ces mensonges qui lui sont lancés sont motivés par ceux qui recherchent un gain financier, et non la justice », a-t-elle déclaré. « Ces personnes ont vu avec quelle rapidité l’équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, elles croient donc qu’elles peuvent recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils. De fausses allégations d’agression sexuelle empêchent les véritables victimes de violence sexuelle d’obtenir la justice qu’elles méritent. Pour aggraver les choses, le gouvernement fédéral utilise désormais ces mensonges pour poursuivre mon fils en justice. Cette injustice a été insupportable pour notre famille. Le pire dans cette épreuve, c’est de voir mon fils bien-aimé être privé de sa dignité, non pas à cause de ce qu’il a fait, mais à cause de ce que les gens choisissent de croire à son sujet. »

Combs a été arrêté à la mi-septembre à la suite d’une inculpation par un grand jury. Il s’est vu refuser la libération sous caution pour des accusations de trafic sexuel et de racket.

Lisez la déclaration de Janice dans son intégralité :

J.Anice Smalls Combs, la mère de Sean Combs, par l’intermédiaire de son avocat soussigné et au nom de la famille Combs, publie la déclaration suivante :

«Je viens vers vous aujourd’hui en tant que mère dévastée et profondément attristée par les allégations portées contre mon fils, Sean Combs. C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite. Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, de partager enfin son point de vue et de prouver son innocence.

Je ne suis pas ici pour décrire mon fils comme parfait parce qu’il ne l’est pas. Il a commis des erreurs dans son passé, comme nous tous. Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier avoir déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire. Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité.

Il est important de reconnaître qu’aucun d’entre nous, quel que soit son statut, n’est à l’abri de la peur ou des erreurs. Ne pas être tout à fait franc sur une question ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées se sont vu retirer leur liberté, non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ». L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou de leurs erreurs passées.

Regarder le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils qui s’effondre sous nos yeux est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner si rapidement et si facilement contre mon fils à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais entendre son point de vue ni lui donner l’occasion de présenter son point de vue. Ces mensonges qui lui sont lancés sont motivés par ceux qui recherchent un gain financier et non la justice. Ces personnes ont vu avec quelle rapidité l’équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, elles croient donc qu’elles peuvent recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils. De fausses allégations d’agression sexuelle empêchent les véritables victimes de violence sexuelle d’obtenir la justice qu’elles méritent. Pour aggraver les choses, le gouvernement fédéral utilise désormais ces mensonges pour poursuivre mon fils en justice. Cette injustice a été insupportable pour notre famille. Le pire dans cette épreuve est de voir mon fils bien-aimé être privé de sa dignité, non pas à cause de ce qu’il a fait, mais à cause de ce que les gens choisissent de croire à son sujet.

Je demande à ses supporters, fans, collègues, amis et au public de ne pas le juger avant d’avoir eu la chance d’entendre son point de vue. Je vous supplie de penser à ceux qui ont été injustement persécutés, de vous rappeler que tous ceux qui ont commis des erreurs dans la vie ne méritent pas que toute leur existence soit jugée sur une seule action ou quelques erreurs. Mon fils n’est pas le monstre qu’ils ont décrit, et il mérite la chance de donner son point de vue. Je ne peux que prier pour être en vie et le voir dire sa vérité et être justifié. »

Respectueusement soumis au nom de Janice Smalls Combs et de la famille Combs,

Le cabinet d’avocats Natlie G. Figgers, LLC. /s/ NATLIE G. FIGGERS, ÉQUIRE

Barreau de Floride n° 1009125

Conseil de Mme Janice Smalls Combs