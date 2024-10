La mère de Sean « Diddy » Combs défend le magnat de la musique en disgrâce alors qu’il est en prison pour crimes sexuels

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Janice Combs, la mère de Sean « Diddy » Combs, a rompu son silence dimanche et a admis qu’elle était « dévastée et profondément attristée » par les allégations portées contre son fils, a-t-elle déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

Diddy a été arrêté le 16 septembre et inculpé le lendemain de complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable quelques heures après la révélation d’un acte d’accusation détaillant ses crimes sexuels présumés. S’il est reconnu coupable, il risque au minimum 15 ans de prison ou une peine maximale de prison à vie.

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a écrit Janice Combs. « Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être exprimée en mots. Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal. pour enfin partager son côté et prouver son innocence. »

Elle a plaidé : « Mon fils n’est pas le monstre pour lequel ils l’ont peint, et il mérite la chance de donner son point de vue. Je ne peux que prier pour être en vie pour le voir dire sa vérité et être justifié. »

« Je ne suis pas ici pour décrire mon fils comme parfait parce qu’il ne l’est pas », a déclaré Janice Combs. « Il a commis des erreurs dans son passé, comme nous l’avons tous fait. Mon fils n’a peut-être pas été tout à fait honnête sur certaines choses, comme nier avoir déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire. »

Elle a ajouté : « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité est en dehors de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C’est pourquoi je crois que l’histoire de mon fils L’équipe civile a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité.

Une vidéo de surveillance prise depuis un hôtel de Los Angeles en 2016 aurait montré le milliardaire agressant publiquement sa petite amie d’alors. Cassie Ventura. Dans les images, Sean Combs « a donné des coups de pied, traîné et jeté un vase sur une femme alors qu’elle tentait de partir », indique l’acte d’accusation. « Lorsqu’un membre du personnel de sécurité de l’hôtel est intervenu, Combs a tenté de soudoyer le membre du personnel pour qu’il garantisse le silence. »

« Il est important de reconnaître qu’aucun d’entre nous, quel que soit son statut, n’est à l’abri de la peur ou des erreurs », a déclaré Janice Combs. « Ne pas être tout à fait franc sur une question ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées ont vu leur liberté retirée non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes. ils ont été accusés, mais parce qu’ils ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ». L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou de leurs erreurs passées. »

Elle a ajouté : « Voir le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils s’effondrer sous nos yeux est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner contre mon fils si rapidement et si facilement à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais l’entendre. son côté ou lui donner la possibilité de présenter son point de vue.

Janice Combs pensait que les gens recherchaient un « gain financier » en mentant sur son fils et en ne cherchant pas à obtenir justice. « Ces individus ont vu avec quelle rapidité l’équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, ils pensent donc qu’ils peuvent recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils », a-t-elle déclaré. « De fausses allégations d’agression sexuelle empêchent les véritables victimes de violences sexuelles d’obtenir la justice qu’elles méritent. »

Janice Combs a accusé le gouvernement fédéral de recourir à des tactiques similaires « pour poursuivre mon fils » et a déclaré que l’injustice était « insupportable » pour leur famille.

« Le pire dans cette épreuve, c’est de voir mon fils bien-aimé être privé de sa dignité, non pas pour ce qu’il a fait, mais pour ce que les gens choisissent de croire à son sujet », a-t-elle déclaré avant de demander à ses partisans de ne pas « le juger avant de l’avoir fait ». J’ai eu la chance d’entendre sa version. »

« Je vous supplie de penser à ceux qui ont été injustement persécutés, de vous rappeler que tous ceux qui ont commis des erreurs dans la vie ne méritent pas que toute leur existence soit jugée sur une seule action ou quelques erreurs », a-t-elle écrit.

Les autorités ont allégué que Diddy dirigeait un entreprise criminelle à travers ses entreprises, notamment Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises et Combs Global, entre autres. Il a utilisé « des armes à feu, des menaces de violence, la coercition et des abus verbaux, émotionnels, physiques et sexuels » pour assouvir ses désirs sexuels, selon l’acte d’accusation non scellé obtenu par Fox News Digital.

Diddy et ses employés « intimidaient, menaçaient et attiraient les victimes féminines dans l’orbite de Combs, souvent sous prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des hommes. des travailleuses du sexe que Combs qualifiait, entre autres, de « freak offs ».

Avant la conférence de presse du procureur américain en septembre, l’avocat de Combs a déclaré qu’il prévoyait de se battre pour la libération du rappeur.