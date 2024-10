La mère de Sean « Diddy » Combs condamne son « lynchage public » au milieu d’allégations d’abus sexuels

La mère de Sean « Diddy » Combs, Janice Smalls Combs, a pris la défense du magnat de la musique en difficulté alors qu’il fait face à un procès pour trafic sexuel et racket, ainsi que de nombreuses allégations d’agression sexuelle.

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a déclaré Janice dans la déclaration partagée dimanche avec Page Six via son avocat.

« Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite. Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, de partager enfin son point de vue et de prouver son innocence.

Sean « La mère de Diddy Combs, Janice Smalls Combs, est venue à la défense de son fils au milieu de ses déboires juridiques.

« C'est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a déclaré Janice dans une déclaration partagée dimanche par son avocat.

Janice a également fait référence aux images de surveillance qui montraient Diddy battant sa petite amie de l’époque, Cassie, dans un hôtel en 2016.

« Je ne suis pas ici pour décrire mon fils comme parfait parce qu’il ne l’est pas. Il a commis des erreurs dans son passé, comme nous l’avons tous fait », a-t-elle poursuivi dans la déclaration, dont le représentant de Diddy a confirmé l’authenticité à Page Six.

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire. »

« Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite », a-t-elle poursuivi.

Janice a abordé les allégations de violence contre son fils, en particulier la vidéo de surveillance de l'hôtel de 2016 le montrant agressant physiquement Cassie, alors petite amie.

Janice a également expliqué pourquoi elle pense personnellement que Diddy, 54 ans, a réglé avec Cassie à l’amiable en novembre 2023.

« Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. .»

Cassie, 38 ans, a porté plainte contre son ex en novembre dernier, l’accusant de viol, de trafic sexuel et de violences physiques répétées.

« Je ne suis pas ici pour décrire mon fils comme parfait parce qu'il ne l'est pas », a déclaré Janice à propos du magnat de la musique en difficulté.

Cassie a accusé Diddy de viol, de trafic sexuel et de violence domestique lors d'un procès en novembre 2023. Ils se sont installés en 24 heures.

Janice a également pris la défense de son fils concernant les nombreuses allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

« Ne pas être tout à fait franc sur un sujet ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui », a-t-elle poursuivi.

« De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées se sont vu retirer leur liberté, non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ». ‘ L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou erreurs passées.

Janice a affirmé que l'équipe juridique de son fils avait réglé avec Cassie parce que « parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu'il devient terrifiant d'admettre une partie de l'histoire ».

Cependant, elle a déclaré que cela ne signifiait pas que son fils était « coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui ».

La mère du lauréat d’un Grammy a affirmé que les allégations contre son fils étaient « motivées par ceux qui recherchent un gain financier, et non la justice ».

« Regarder le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils s’effondrer sous nos yeux est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier », a déclaré Janice dans le communiqué.

« C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner si rapidement et si facilement contre mon fils à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais entendre son point de vue ni lui donner l’opportunité de présenter son point de vue. »

Elle a affirmé que les nombreuses allégations d'agression sexuelle contre le magnat de la musique étaient « motivées par ceux qui recherchent un gain financier, et non la justice ».

« Regarder le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils s'effondrer sous nos yeux est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier », a ajouté Janice.

Janice a également affirmé que les derniers accusateurs de Diddy cherchaient un « salaire rapide » après avoir été témoins de son règlement avec Cassie.

« Ces individus ont vu avec quelle rapidité l’équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, ils croient donc qu’ils peuvent recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils », a-t-elle déclaré.

En outre, Janice a souligné que « de fausses allégations d’agression sexuelle empêchent les véritables victimes de violence sexuelle d’obtenir la justice qu’elles méritent ».

La mère de Diddy a en outre affirmé que le gouvernement fédéral utilisait les « mensonges » contre son fils pour le « poursuivre ».

Diddy a été arrêté en septembre et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Il a plaidé non coupable et a nié les allégations portées contre lui.

En plus de demander aux partisans de Diddy de lui donner la chance de se défendre, Janice a condamné la façon dont le père de sept enfants a été dépeint.

« Mon fils n’est pas le monstre qu’ils ont décrit, et il mérite la chance de donner son point de vue. Je ne peux que prier pour être en vie, le voir dire sa vérité et être justifié », a-t-elle conclu.

Diddy a été arrêté le 16 septembre à Manhattan. Il a plaidé non coupable des accusations de complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution.

Le musicien a nié toutes les allégations portées contre lui.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.