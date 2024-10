La mère de Sean Combs « dévastée » par les allégations portées contre lui

Janice Small Combs défend son fils superstar, Sean « Diddy » Combs.

Le musicien et producteur est actuellement détenu par le gouvernement fédéral en attendant son procès dans le district sud de New York pour complot de racket, trafic sexuel et transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Combs fait également face à plusieurs poursuites civiles l’accusant de diverses inconduites sexuelles et autres activités illégales.

Janice Combs a publié dimanche une déclaration par l’intermédiaire de son avocat, qui était partagé sur les réseaux sociaux.

« Je viens vers vous aujourd’hui en tant que mère dévastée et profondément attristée par les allégations portées contre mon fils, Sean Combs », a-t-elle commencé dans sa déclaration.

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a-t-elle écrit. « Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite. »

L’affaire a mis en lumière le style de vie présumé du magnat de la musique, loin de la vue du public. Dans leur acte d’accusation, les procureurs fédéraux ont cité de prétendus « Freak Offs », le nom donné par Sean Combs pour des spectacles sexuels élaborés dans lesquels il est accusé d’avoir drogué et contraint des victimes à commettre des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin, à partir de 2009 environ.

Janice Combs a également abordé une vidéo de surveillance obtenue par CNN qui montrait Sean Combs agressant sa petite amie de l’époque, la chanteuse Cassie Ventura, en 2016 dans un hôtel de Los Angeles.

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », a-t-elle écrit dans sa déclaration. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. »

Sean Combs a d’abord nié les allégations d’abus de Ventura, qui figuraient dans une action en justice qu’elle avait intentée avant que la vidéo ne soit rendue publique. Après la diffusion de la vidéo, il s’est excusé.

« J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. J’y suis allé et j’ai demandé l’aide d’un professionnel. J’ai commencé à suivre une thérapie, à suivre une cure de désintoxication. Combs a dit dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux quelques jours après la diffusion de la vidéo. « J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m’engage à être un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis vraiment désolé.

Sa mère a écrit qu’elle croit que « l’équipe civile de son fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. »

« Il est important de reconnaître qu’aucun d’entre nous, quel que soit notre statut, n’est à l’abri de la peur ou des erreurs », a-t-elle écrit. « Ne pas être tout à fait franc sur un sujet ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. »

La semaine dernière, l’avocat Tony Buzbee, basé à Houston, ainsi que l’AVA Law Group, ont annoncé qu’ils avaient été retenus par au moins 120 hommes et femmes supplémentaires « pour poursuivre des poursuites devant un tribunal civil » contre Combs.

CNN a contacté les avocats de Combs pour obtenir des commentaires sur la déclaration de sa mère.