La mère de Scarlett Moffatt, Betty, a retiré des «milliers» des comptes de sa fille dans une tentative désespérée de financer sa propre dépendance au jeu en ligne.

La star de Gogglebox, 50 ans, qui a travaillé comme manager de Scarlett depuis que sa fille a remporté I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! en 2016, elle a volé des milliers de livres sur les comptes bancaires alors que son habitude devenait incontrôlable lors du premier verrouillage.

Après avoir jeté des milliers de livres par semaine de son propre argent dans le gouffre sans fond de sa dépendance, Betty désespérée s’est alors tournée vers les comptes de Scarlett.

Gardant l’étendue de sa maladie de Scarlett, Betty a continué à retirer de l’argent du pot de sa fille, croyant à chaque fois qu’elle serait capable de tout rembourser avec une grosse victoire.







Mais quand sa chance n’a pas réussi à changer, Betty a été obligée de dire clairement à Scarlett et d’exposer ce qu’elle avait fait après que Scarlett se soit inquiétée de ce qui était arrivé à son solde bancaire.

Une source proche de la famille, qui a d’abord trouvé la gloire sur Gogglebox de Channel 4, a déclaré que la confession avait laissé Scarlett « trahie et confuse ».

« Mais une fois que Betty est tombée en panne et a expliqué ce qui s’était passé, Scarlett n’aurait pas pu être plus favorable », a déclaré l’initié au Sun.

Elle s’est arrangée pour que sa mère s’inscrive en cure de désintoxication pour un traitement et son père Mark Moffatt s’est rallié aux côtés de sa femme pour l’aider à se rétablir après sa réadaptation.







« Scarlett a fait de nombreuses recherches sur les dangers du jeu en ligne et espère que grâce à cette histoire, elle et Betty pourront aider d’autres personnes dans une situation similaire », a ajouté la source.

« Elle est déterminée à sortir de l’autre côté et à sortir du bien de cette situation déchirante. »

Le lien de Scarlett et Betty est clair depuis leurs jours de Gogglebox, et la paire s’est encore rapprochée alors que Scarlett était sous les projecteurs.







La jeune star de télé-réalité a qualifié Betty de « mamager » et lui a donné des actions dans la société de Scarlett, Northern Unicorn Productions, qui détient actuellement 211000 £ dans ses comptes et a versé l’année dernière 240000 £ de dividendes à son seul directeur: Scarlett.

Le duo mère-fille a célébré le 50e anniversaire de Betty avec une somptueuse fête surprise en août, lorsque Scarlett a introduit un pub éphémère pour le jardin et a invité 30 de leurs proches sous les restrictions de coronavirus de l’époque.

Mais depuis lors, Betty a à peine été vue sur les comptes de médias sociaux de sa fille, avec son dernier post Instagram publié le 23 juin 2020.

Cependant, une source distincte nous a dit que la famille soutenait Betty tout au long de son traitement post-réadaptation.

Le représentant de Scarlett a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Mirror.