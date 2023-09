La mère de Sara Sharif dit qu’elle est hantée par le corps « meurtri » de sa fille | Nouvelles du Royaume-Uni

La mère de Sara Sharif se dit hantée par la vue du corps de sa fille assassinée dans une morgue.

La fillette de 10 ans a été retrouvée morte chez elle à Woking, dans le Surrey, le 10 août, après que son père Urfan Sharif a appelé le 999 depuis le Pakistan.

La police veut maintenant interroger lui, son partenaire Beinash Batool et son frère Faisal Shahzad Malik, qui auraient fui vers Pakistan avec cinq enfants la veille de celle de Sara le corps a été retrouvé.

La mère de la jeune fille, Olga Sharif, qui s’est séparée de M. Sharif en 2015, s’est entretenue avec l’émission de télévision polonaise Uwaga ! mercredi.

« Une de ses joues était enflée et l’autre côté était meurtri. Même maintenant, quand je ferme les yeux, je peux voir à quoi ressemblait mon bébé.

« Ils l’ont habillée en pyjama Mickey Mouse et elle avait une couette sur elle.

« Aucune mère ne devrait avoir à voir quelque chose comme ça. »

SarahLa grand-mère de Sylwia Kurz a déclaré : « Ce n’était pas Sara, elle était complètement changée et meurtrie. Si quelqu’un ne m’avait pas dit que c’était Sara, je ne l’aurais jamais cru. »

Sara et son frère aîné vivaient avec leur mère de 2015 à 2019, date à laquelle le tribunal de la famille a décidé qu’ils devaient vivre avec leur père.

Mme Sharif avait toujours le même droit de voir les enfants et a déclaré que même si cela était facile à maintenir au départ, cela est devenu de plus en plus difficile au fil du temps.

Cela vient après celui de la jeune fille la belle-mère a dit que la famille était prête à coopérer avec les autorités britanniques et « défendre notre cause devant les tribunaux ».

Dans une vidéo partagée avec Sky News, M. Sharif et Mme Batool sont assis côte à côte alors qu’elle lit une déclaration préparée dans un cahier.

Elle nie les informations des médias selon lesquelles le frère de M. Sharif, Imran, aurait déclaré que Sara était tombée dans les escaliers et affirme que la famille « s’est cachée ».

« Tout d’abord, je voudrais parler de Sara. La mort de Sara est un incident. Notre famille au Pakistan est gravement affectée par tout ce qui se passe », a déclaré Mme Batool.

Elle a parlé de son inquiétude pour la sécurité de sa famille et a affirmé qu’elle avait été déformée dans la presse.

« Tous les médias ont fait de fausses déclarations et inventé des mensonges. »

Elle a également déclaré que la famille manquait de nourriture et ne pouvait pas s’aventurer dehors.

« Tous les membres de notre famille se sont cachés car tout le monde a peur pour sa sécurité.

« Les enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils ont peur de quitter la maison. Personne ne quitte la maison.

« Les provisions sont épuisées et il n’y a plus de nourriture pour les enfants car les adultes ne peuvent pas quitter leur domicile par crainte pour leur sécurité. »

La police du Surrey a déclaré que la vidéo était « significative ».

« Nous sommes en contact avec nos partenaires internationaux, notamment Interpol, le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement et la National Crime Agency, pour déterminer les prochaines étapes.

« Comme vous le comprendrez, la progression de ces enquêtes par les canaux appropriés doit être traitée avec soin et sensibilité.

« Le bien-être des cinq enfants qui se sont rendus au Pakistan le 9 août est une priorité pour nous.

« Nous restons absolument déterminés à mener une enquête approfondie sur la mort de Sara. Toute coopération de la part des personnes à qui nous souhaitons parler facilitera l’enquête. »