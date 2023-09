La mère de Sara Sharif a « à peine reconnu » le corps de sa fille à la morgue | Nouvelles du Royaume-Uni

Sara Sharif a été retrouvée morte à son domicile le mois dernier (Photo : PA/SWNS) La mère d’une fillette de 10 ans retrouvée morte chez elle a décrit le chagrin qu’elle a ressenti lorsqu’elle a identifié le corps enflé et meurtri de sa fille à la morgue. Sara Sharif a été retrouvée chez elle à Woking, dans le Surrey, après que la police a été appelée depuis Pakistan par son père le 10 août. Une autopsie a révélé plus tard qu’elle avait subi « des blessures multiples et étendues » sur une période « soutenue et prolongée ». Sara vivait avec son père Urfan Sharif et son partenaire Beinash Batool lorsqu’elle est décédée – et une chasse à l’homme internationale contre les deux hommes a été lancée après qu’ils ont fui le pays la veille de la découverte de son corps. Olga Sharif, la mère de Sara, a déjà exhorté M. Sharif et Mme Batool à se manifester, et a déjà déclaré que « la vie ne sera plus jamais la même » après la mort de sa fille. Elle a également critiqué les affirmations du frère de M. Sharif, Imran, selon lesquelles sa fille est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou, en disant : « S’il y a un accident, vous ne quittez pas le pays en secret. » S’exprimant dans l’émission de télévision polonaise Uwaga ! sur la chaîne TVN, Olga a décrit l’expérience déchirante de l’identification du corps de sa fille à la morgue. Elle a déclaré au programme : « Une de ses joues était enflée et l’autre côté était meurtri. « Même maintenant, quand je ferme les yeux, je peux voir à quoi ressemblait mon bébé. » Olga a déclaré dans l’interview qu’elle s’était séparée de son mari en 2015 et que Sara et son frère aîné vivaient avec elle jusqu’en 2019, date à laquelle le tribunal de la famille a décidé qu’ils devraient vivre avec leur père. Elle avait toujours le même droit de voir les enfants et, même si cela était facile à maintenir au départ, cela devenait de plus en plus difficile avec le temps. Plus : Tendances

M. Sharif, 41 ans, Mme Batool, 29 ans, et son frère Faisal Malik, 28 ans, se seraient rendus à Islamabad et sont recherchés par la police pour interrogatoire. Ils voyageaient avec cinq enfants âgés de un à 13 ans. L'interview complète de Mme Sharif sera diffusée mercredi sur le programme de la télévision polonaise à 19h55, heure locale.

