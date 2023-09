La mère de Sam Bankman-Fried a conseillé son fils sur ses contributions politiques

La mère de l’ancien roi de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried est accusée dans un nouveau procès d’avoir agi en tant que conseiller clé de son fils et de ses alliés pour des contributions à la campagne politique qui ont ensuite conduit à des accusations criminelles contre lui et d’autres.

Le plaintedéposé lundi par l’échange cryptographique FTX, aujourd’hui en faillite, accuse Barbara Fried d’être une « personne clé » pour la « stratégie de contribution politique » de son fils Bankman-Fried.

Il indique que Fried, préoccupée par l’optique de son fils aidant à financer des causes qu’elle soutenait, a encouragé Bankman-Friend et ses proches à « éviter (sinon violer) les règles fédérales de divulgation du financement des campagnes électorales en s’engageant dans des dons de paille ou autrement ». dissimulant le groupe FTX comme source des contributions.

Les avocats de Fried et de son mari, Sam Bankman, ont déclaré à CNBC que « ces [FTX] les affirmations sont complètement fausses. »

Le procès intenté par FTX devant le tribunal américain des faillites du Delaware vise à récupérer des millions de dollars qui, selon elle, auraient été frauduleusement transférés à Fried et Bankman, professeurs de droit à Stanford.

Leur fils Bankman-Fried était PDG de FTX avant d’être accusé au pénal, entre autres, de détournement de fonds de clients pour apporter des dizaines de millions de dollars en contributions politiques et de dons au nom d’autrui.

Un acte d’accusation remplaçant allègue que Bankman-Fried a utilisé les fonds de ses clients pour verser plus de 100 millions de dollars en contributions à la campagne pour les élections de mi-mandat de 2022.

Il a plaidé non coupable dans cette affaire, qui devrait être jugée le mois prochain devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Fried n’est citée comme accusée dans aucun des actes d’accusation criminels contre son fils.

Mais selon la nouvelle plainte civile déposée par FTX, elle a joué un rôle déterminant dans la stratégie de dons de son fils pour la campagne politique.

Fried, selon la plainte de FTX, s’est décrite « elle-même comme la « partenaire dans un crime de type non criminel » de Bankman-Fried. «

La poursuite indiquait que « Bankman-Fried a fait connaître à plusieurs employés du groupe FTX son intention de s’appuyer sur les directives de sa mère concernant les contributions politiques – les bénéficiaires des contributions, les montants et les exigences de divulgation – et les a encouragés à suivre également les conseils de Fried. »

FTX allègue que Fried a utilisé son influence sur son fils et d’autres proches pour l’aider à financer sa propre opération politique antérieure au sein d’un comité d’action politique appelé Mind the Gap et de ses causes affiliées.

Fried a aidé à diriger ce PAC avant de démissionner l’année dernière à la suite de l’arrestation de son fils.

Le PAC aurait actes en tant que groupe consultatif des donateurs. En 2021, il a reçu un don d’un million de dollars au nom de l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Cette contribution ne provenait peut-être pas de Singh lui-même, mais plutôt de Bankman-Fried, selon la plainte.

La poursuite cite un e-mail de 2021 de Fried à Singh et à son fils, suggérant que le don soit sous le nom de Singh au lieu de celui de Bankman-Fried.

« Puisque cela va à notre 527, et est donc divulgué, je suppose que Nishad serait la meilleure personne pour avoir son nom dessus », a écrit Fried dans l’e-mail, selon la plainte.

« Nous aurions une légère préférence pour cela de notre côté, maintenant que mon lien avec Sam est connu publiquement, parce que nous ne voulons pas donner l’impression que le financement de MTG est une affaire de famille, par opposition à un effort collectif de plusieurs personnes. personnes (y compris un mystérieux Nishad Singh :)) », a écrit Fried, ajoutant un emoji souriant, selon la plainte.

Bankman-Fried a répondu à cet e-mail en écrivant : « Cela fonctionne pour moi sur tous les fronts. »

Singh a répondu : « ça a l’air bien, je suis heureux de promettre 1 million de dollars pour l’exploitation de MTG, convenu sur optpics ». [sic]. Cela vous dérange-t-il d’envoyer les instructions par virement ? », selon la plainte.

Il n’y a aucune contribution enregistrée à Mind the Gap sous le nom de Bankman-Fried dans les archives FEC.

Singh a plaidé coupable en février à des accusations criminelles, notamment pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

La plainte indique que Mind the Gap s’est appuyé sur Bankman-Fried, Singh et le groupe FTX pour financer le groupe et les causes qui y sont liées. La mère de Bankman-Fried est accusée d’avoir demandé à son fils et à Singh de l’aider à financer Mind the Gap ou leurs causes soutenues.

« MTG s’est appuyé sur le groupe FTX, Bankman-Fried et Singh comme sources de financement, « relançant » souvent Bankman-Fried ou Singh pour l’argent qu’ils avaient précédemment engagé et, dans au moins un cas, pour l’argent que Fried avait engagé unilatéralement. Bankman-Fried », indique la plainte.

« À la demande explicite de Fried, Bankman-Fried et Singh ont contribué des dizaines de millions de dollars à des causes soutenues par MTG ou par MTG », indique le procès.

« Parfois, Fried a engagé Bankman-Fried et Singh à soutenir les programmes soutenus par MTG pour garantir que MTG atteindrait ses objectifs de financement, et a fait appel à plusieurs reprises à ces garanties », selon la poursuite.