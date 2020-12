Près de six ans après la mort de Rohith Vemula en janvier 2016, il y a une nouvelle lueur d’espoir pour sa famille.

Rohith était l’un des cinq universitaires dalits expulsés par l’Université d’Hyderabad en 2015 pour avoir prétendument attaqué un militant étudiant appartenant à Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) en août. Il y faisait son doctorat en science, technologie et société.

Puis l’université a ordonné une enquête et la décision finale du conseil proctorial (autorité disciplinaire de l’Institut) a conduit à l’expulsion de Rohith avec quatre autres.

Après la confirmation de la suspension, Vemula, alors âgée de 26 ans, s’est suicidée le 17 janvier.

Ce qui a suivi en Inde a été l’un des plus grands mouvements étudiants non organisés – pour protester contre le traitement injuste en coulisse qui est infligé aux étudiants dalits dans les universités.

Alors que sa mère et son jeune frère Raja ont plaidé leur cause et commencé à participer activement aux mouvements étudiants, l’une des sources de leurs revenus a été définitivement fermée.

Raja Vemula, le frère cadet de Rohith, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de l’Université de Pondichéry, avait commencé à conduire un pousse-pousse pour marchandises entre Guntur et Tenali en 2017 pour gagner sa vie et faire face à des dépenses supplémentaires.

«De nombreuses personnes m’ont proposé un emploi, dont le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. Mais si je prends le poste de politiciens, je serai obligé de suivre la ligne avec eux, ce que mon frère détestait. Maintenant que je suis en mission pour demander justice et également à la tête d’un mouvement, j’essaierai de trouver un emploi plus tard, »il Raconté L’Hindou.

Raja a déclaré que le besoin d’argent augmentait alors que lui et sa mère étaient impliqués dans des voyages mouvementés pour des rassemblements et des réunions dans tout le pays.

Raja avait une maîtrise en géologie appliquée, voulait devenir scientifique. «La mort de mon frère est venue comme un éclair. Il faudra du temps pour retrouver l’apparence », avait-il ajouté.

Hier, sur Twitter, la mère de Rohith, Radhika Vemula, a annoncé qu’au cours des cinq années écoulées depuis la mort de son fils, son plus jeune fils, Raja, était désormais un avocat qualifié.

« Raja Vemula, mon fils cadet, est maintenant avocat. Après 5 ans, c’est l’un des changements majeurs dans nos vies depuis Rohith Vemula. L’avocat Raja Vemula travaillera / se battra pour le peuple et ses droits devant la Cour de Law et c’est mon « Pay Back to Society ». Bénissez-le « , a-t-elle écrit sur Twitter.

Raja Vemula, mon plus jeune fils, est maintenant avocat. Après 5 ans, c’est l’un des changements majeurs dans nos vies depuis Rohith Vemula. Adv. Raja Vemula va maintenant travailler / se battre pour le peuple et ses droits devant la Cour de justice et c’est mon « Pay Back to Society ». Bénissez-le. Jai Bhim 🙏 – Radhika Vemula (@vemula_radhika) 18 décembre 2020

Dans une interview accordée à EdExLive en 2017, il avait mentionné avoir abandonné pour poursuivre des études juridiques. « Je ne sais pas si je peux réellement faire quelque chose ou si je serai en mesure d’apporter un changement », Raja avait dit « Mais je veux quand même faire partie du mouvement. »

Il avait en outre expliqué pourquoi le droit était la voie de la justice: « Il y a trois façons dont nous pouvons apporter un changement – le législatif, l’administration et le judiciaire. » Bien qu’il ait estimé qu’ils ne peuvent plus attendre de changement de la part de la législature ou de l’administration, il pense qu’il y a encore de l’espoir pour le pouvoir judiciaire.

« Peu de nos gens sont des avocats et même s’il y en a quelques-uns, il n’y a pas de fraternité qui existe. Je pense qu’il y a un besoin urgent de fraternité parmi les avocats ou il n’y aura personne pour se battre pour nous, » Il avait dit.