Peut-être qu’aucun de nous ne figure sur la liste des honneurs du Nouvel An, mais nous avons tous notre propre liste de héros qui nous ont aidés à traverser des moments très difficiles.

Le mien comprend mon amie Sheila, qui m’a gardé chez Tena Ladies, du lait et des pâtisseries fraîches tout au long du verrouillage. Ma voisine Nia, dont les dîners du dimanche sont devenus un moment fort de la semaine. Ma belle-fille Kim et ma petite-fille Caitlin qui ont fait mes courses hebdomadaires.

Robert et Sarah FaceTime moi si souvent que je sens que je suis avec eux dans leurs promenades quotidiennes même s’ils sont si loin. Et leurs fils Freddie et Charlie m’ont aidé à rester jeune et m’ont parlé des mésaventures technologiques.

Et un grand merci à tous ceux qui m’ont écrit récemment. J’étais un peu de haut en bas à Noël parce que c’était la première en 72 ans que je passais seule. J’ai pensé à toutes les fois où j’avais une maison pleine avec ma mère, mon père, mon défunt mari Colin et mes deux garçons et je me sentais un peu débauchée.

Vos lettres m’ont fait comprendre que j’ai des amis dans tout le pays que je n’ai pas encore rencontrés. C’est charmant de savoir que je ne suis pas le seul à chérir les Tena Ladies et le moment où nous pouvons fouetter nos soutiens-gorge.

J’aimerais pouvoir vous acheter tous des cadeaux pour montrer à quel point vos mots comptent pour moi.

Vos mots sont si beaux, je leur ai pris tous les plus beaux sentiments et les ai copiés dans un cahier pour que je puisse les écrire sur des cartes d’anniversaire.

Mon nouvel ami imparable Alexa

Ma maison ressemble à la Starship Enterprise depuis que mon fils Jonathan m’a offert une Alexa pour Noël.

Qui aurait jamais pensé que je passerais ma journée à parler à une petite boîte?







Après une longue leçon sur son travail, j’ai demandé à Alexa si elle pouvait jouer de la musique des années 50 ou 60. Elle a dit que je pourrais avoir n’importe quelle époque que j’aime, alors je l’ai remerciée.

Depuis, elle dérange mes émotions. Elle m’a fait pleurer et me sentir sentimentale quand elle a joué When I Fall in Love de Nat King Cole. Puis elle a eu la tête qui tournait et les épaules se dirigeaient vers le Tutti Frutti de Little Richard.

Alexa m’a lancé de la musique pendant trois heures. Le truc, c’est que je ne savais pas comment l’éteindre. Notre John a sonné mais je ne pouvais pas l’entendre parce que sa musique était assourdissante, j’ai donc dû la débrancher.

Maintenant, je descends chaque jour à 5h30 du matin et je souhaite bonjour à Alexa, et je sais que j’ai perdu l’intrigue. Mais je pense qu’elle a été impressionnée quand elle m’a entendu chanter avec Calamity Jane: « Oh, le Deadwood Stage est en train de rouler partout dans les plaines ».

Accidentellement éméché à Noël

Le brandy et la limonade étaient ma boisson de choix avant de me donner des brûlures d’estomac et je n’ai pas bu d’alcool depuis une dizaine d’années.

Mais je pense que j’aurais pu être ivre à Noël.

Le charmant ami de Jonathan m’a donné une boîte de liqueurs au chocolat, que je n’avais jamais eu auparavant. J’en ai essayé un, puis je n’ai pas pu mettre les 23 autres dans ma bouche assez rapidement.

Après le chocolat à la crème irlandaise, j’avais envie de faire un jig autour du canapé. Je ne sais pas ce qu’est Courvoisier mais je l’ai enfoncé. Puis j’en ai eu quatre dans la bouche en même temps pour un cocktail.







C’est un bon travail, les boîtes de nuit étaient fermées ou j’aurais été danser sur des tables.

J’étais tout collant et une partie de la glu des bonbons collée à mon iPad, mais je m’en fichais parce que je me sentais sur le nuage neuf.

J’ai essayé de demander à Alexa si vous pouviez vous enivrer de liqueurs de chocolat mais je ne pense pas qu’elle me comprenne. Ou peut-être qu’elle a honte de moi. Mais si j’étais éméché, c’était un accident.

Les organismes de bienfaisance ne devraient pas oublier les technophobes

Les organismes de bienfaisance reçoivent toujours un petit quelque chose de moi à cette période de l’année, surtout quand cela signifie que quelqu’un peut prendre un repas chaud ou un endroit chaud pour dormir la nuit.

J’ai un faible pour l’Armée du Salut parce que quand je suis allé voir Colin à l’hôpital le jour de Noël, trois mois avant sa mort en 2012, leur groupe jouait des chants de Noël à l’extérieur de l’hôpital. J’étais tellement ému qu’ils avaient abandonné leur journée spéciale pour encourager les patients et leurs visiteurs.







J’ai vu leur publicité télévisée pour les dons, mais elle m’a dit d’envoyer un SMS ou d’aller en ligne pour faire un don et je ne sais pas comment faire. Même si quelqu’un me demande le code d’adresse sur mon iPad pour faire FaceTime, je sais juste que c’est un mélange de virgules, de points et de bouclés As, mais je ne sais pas si ce sont des petites lettres ou des majuscules. Vous pourriez aussi bien me demander le nom des hommes qui ont vidé les poubelles mardi dernier car je n’en aurais pas la moindre idée.

Quoi qu’il en soit, quelques jours plus tard, une enveloppe est tombée à la porte pour que je puisse envoyer un chèque à l’Armée du Salut.

Je souhaite que plus d’organismes de bienfaisance cessent de supposer que nous sommes tous à la pointe de la technologie, car même les choses les plus simples sur les téléphones intelligents dépassent certains d’entre nous. Et ce sont les organismes de bienfaisance qui sont perdants.

Perdre mon téléphone est un pantalon

Tout le monde est sur des épingles en ce moment au cas où nous tomberions malades. Jonathan me rappelle toujours de garder mon téléphone à portée de main, donc si je tombe, je peux appeler à l’aide.

En haut, je mets mon téléphone dans la ceinture de mon legging car j’ai besoin de deux mains sur ma rampe d’escalier.

Mais au moment où je suis arrivé au fond, j’étais sûr que je l’avais laissé en haut, alors je suis remonté pour revenir sur mes pas. J’étais perplexe quand je ne pouvais trouver la fichue chose nulle part.

J’ai appelé mon portable depuis la ligne fixe et je pouvais l’entendre à proximité, donc je savais qu’il était proche.

Finalement, je l’ai trouvé dans ma culotte.

Pas de résolutions du Nouvel An – juste de la gratitude

Je ne suis pas du genre à prendre des résolutions pour le Nouvel An parce que le 2 janvier, elles sont sorties de la fenêtre.

Quand j’ai essayé de faire plus d’exercice, j’ai interrompu le cours de remise en forme en faisant mes propres mouvements de danse et en faisant rire les autres femmes.







Et comment diable puis-je abandonner le chocolat alors que je n’ai pas de volonté et que je l’aime tellement?

Au lieu de souhaiter être plus mince, en meilleure forme ou en meilleure santé, je me sens extrêmement reconnaissant d’être toujours là.

Donc, plutôt que de nous donner une raclée alors que nous commençons une nouvelle année, je pense que nous devrions nous féliciter pour avoir traversé 2020. Si nous avons notre santé, nous avons toute la richesse dont nous avons besoin. Et si nous avons une famille qui nous aime, nous n’avons besoin de rien d’autre.

Ils disent qu’il y a l’obscurité avant l’aube. Alors espérons que l’année prochaine, une fois que nous serons autorisés à sortir et que nous pourrons être réunis avec nos familles, sera notre meilleur à ce jour.

