Cette période de l’année me rend sentimental. J’ai fait le plein à l’annonce de John Lewis parce que la belle musique m’a touché.

J’ai accepté de passer le jour de Noël tout seul parce que c’est la chose la plus sûre à faire. Mais je ne peux pas m’empêcher de rater toutes les choses que je fais habituellement dans la construction.

Jusqu’à cette année, les jours de décembre sont toujours remplis de déjeuners de fête, de discussions avec des amis autour de tartes hachées avec une cuillerée de crème et un chocolat chaud au goût raffiné sur le côté.

J’adore entendre les projets de tout le monde pour Noël, voir les familles faire du shopping avec des sacs remplis de friandises et du papier d’emballage, et ressentir l’excitation de la musique et de la foule du magasin.

Les choses que nous ne réalisons peut-être même pas que nous apprécions, comme écouter des artistes de rue divertir les acheteurs, semblent maintenant être de grandes friandises.

Ma chose préférée à faire est de visiter les centres de jardinage avec mes amis pour parcourir les décorations et les lumières qui me font picoter.

L’année dernière, il y avait quatre têtes de rennes sur un mur qui chantaient des chants de Noël. J’ai trouvé un siège à proximité et j’ai continué à donner aux enfants des sous pour que les rennes chantent à nouveau parce qu’ils étaient si magiques.







(Image: Getty Images)



Ce sont de petites choses et bien sûr, il y a des choses beaucoup plus importantes à craindre. Mais je pense que nous avons tous le droit de nous sentir un peu tristes pour les choses d’avant Noël qui nous manqueront cette année.

Alors pour égayer ma préparation à Noël, un ami m’a acheté un calendrier de l’Avent en chocolat Lindt.

Elle ne savait pas que je n’en avais jamais eu de ma vie. Et elle ne savait pas que c’était mon chocolat préféré … alors je ne veux pas qu’elle sache que j’en ai mangé plus de la moitié.

La porte du 1er décembre avait un peu de chocolat de la taille d’une balle Subbuteo. La porte 18 avait l’air plus grande, alors j’ai mis mes doigts dedans et j’ai trouvé une petite barre de chocolat. Alors je n’ai pas pu m’arrêter. J’ai démoli le numéro 11 et le numéro dix avait un nounours en chocolat.

Ensuite, j’ai eu le goût et j’ai pressé le carton jusqu’à ce que mes doigts soient engourdis et je me sentais nerveux si le bonbon ne sortait pas. Avant que je ne le sache, il n’y avait que six portes non ouvertes.

Je continue de regarder le gros nounours au numéro 24. J’envisage de ne manger que sa tête et de l’envelopper à nouveau. Je ne peux pas m’en empêcher – c’est comme si je n’avais jamais vu de chocolat auparavant.

Ce week-end, j’ai inscrit le chocolat Lindt sur ma liste de courses. Sinon, le nounours numéro 24 est perdu.

Joyeux anniversaire Corrie









Il est difficile de croire que Coronation Street a 60 ans – et difficile de croire à quel point cela a changé.

Dès le premier épisode, j’ai adoré, pas seulement parce que c’était une nouveauté car nous n’avions jamais vu un feuilleton auparavant. Mais aussi parce que cela reflétait vraiment la vie en Grande-Bretagne à l’époque: les potins que les gens avaient à travers leurs cordes à linge, par-dessus les clôtures de jardin et dans les câlins des pubs locaux confortables.

J’ai adoré Ena Sharples, Martha Longhurst et Minnie Caldwell. Mais la glamour Elsie Tanner a toujours été ma préférée.

Je ne regarde plus de feuilletons maintenant parce qu’ils sont tous du sexe, de la drogue, de la violence et du meurtre. J’aurais aimé qu’ils soient comme ils étaient dans l’ancien temps.

Le vaccin nous a donné de l’espoir







(Image: REUTERS)



Le jour où la nouvelle du vaccin contre le coronavirus a éclaté, mon petit-fils Charlie FaceTimed m’a envoyé à 8h30. C’était tellement gentil à lui de penser à moi.

Il a dit: « Tu vas avoir le coup, n’est-ce pas Nana? » Je m’inquiétais de la rapidité avec laquelle le vaccin est arrivé mais j’aurai le vaccin pour Charlie. Et je suis ravi que la nouvelle nous ait donné exactement ce dont nous avons besoin: l’espoir.

Regardons les uns les autres

Il est difficile de savoir si les personnes âgées se sentent seules parce que nous sommes la génération qui n’aime accabler personne.

Si je me sens un peu déprimé et qu’un membre de la famille m’appelle, je crains toujours que tout va bien et que je suis grand. Je ne dirai jamais que je ne suis pas allée chez Robert depuis un an et que je n’y suis sorti que six fois depuis mars, cela m’atteint parfois.

C’est pourquoi il est important d’être ouvert et honnête avec de bons amis.

Mon ami Beryl et moi nous téléphonons tous les jours, mais un jour, j’ai appelé et j’ai dit: « Je suis désolé de ne pas avoir appelé hier – je me sentais un peu en larmes. » Beryl, qui a également perdu son mari, a déclaré: « Ne vous inquiétez pas, je sais d’où vous venez. »

Si mon défunt mari Colin était encore là, je m’en fiche si je ne fêtais plus jamais Noël. Les gens qui ont encore leur mari et leur femme ne peuvent pas comprendre ce que c’est que pour ceux qui sont seuls. Donc, à nous tous qui manquons les amours de notre vie, essayons de nous appeler et de vraiment partager ce que nous ressentons. Cela aide beaucoup.

Cette semaine, mon amie Sheila m’a envoyé un texto qui, je pense, dit tout: « Les amis sont comme de grandes culottes – pleines de confort et de soutien. »

Lockdown a fait ressortir des talents cachés

Les gens ont trouvé toutes sortes de talents cachés pendant le verrouillage. Mon bon ami Ceri travaillait chez H Samuels à Wrexham mais la succursale n’a pas rouvert après le verrouillage.

Elle n’est pas du genre à s’asseoir, alors elle a commencé à fabriquer les plus belles plaques de Noël à partir de bois, de paillettes, de délicats morceaux de miroir, de perles et de paillettes. Ils sont tellement plus beaux que les cartes car ils servent de décorations et peuvent être conservés pendant des années.

J’en ai acheté pour mes amis, qui en ont ensuite acheté pour leurs amis. Ceri est ravie (bien que son mari Jason ne le soit pas parce qu’il dit qu’il y a des paillettes d’un bout à l’autre de la maison). Et nous ne sommes que trop heureux d’acheter des cadeaux uniques à une dame locale talentueuse et travailleuse.

Je suis une célébrité a été un don de Dieu







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Je n’ai pas manqué un épisode de I’m a Celebrity et je ne peux pas croire qu’il se soit terminé si rapidement.

Jordan m’a fait beaucoup rire. Après avoir failli mourir de faim dans le château, il s’est regardé dans le miroir et a été surpris de voir un pack de six, alors que je me regarde dans le miroir et que je suis surpris de ne pas avoir de grandes taches jaunes car je ressemble à Mme Blobby.

Giovanna a été adorable aussi.

Elle est exactement ce que nous devons voir à la télé après l’année que nous avons eue: quelqu’un qui est authentique, gentil, chaleureux et serviable.

Si vous souhaitez contacter Val, envoyez un e-mail à features@mirror.co.uk