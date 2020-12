La mère de Rita Ora a critiqué les gens qui continuent de bafouer les directives de Covid.

Vera Sahatçiu, 56 ans, qui est retournée au NHS pour travailler comme infirmière psychiatrique au milieu de la pandémie, a pris pour cible ceux qui enfreignent les restrictions actuelles du Royaume-Uni.

S’adressant à Instagram, l’agent de santé a appelé les Londoniens qui ont afflué à Regent Street ce week-end pour profiter de la période des fêtes.

Vera a posté une photo de nuées infinies de consommateurs qui semblaient «oublier» la distanciation sociale.

Elle a légendé son message: «Je ne peux pas le croire.

«Le virus a-t-il déjà disparu?!»







(Image: ritaora / Instagram)



Le message furieux de Vera intervient après que sa fille pop star a récemment été critiquée pour ne pas s’isoler après un voyage en Egypte.

Rita s’est envolée pour Cario en jet privé le 21 novembre pour se produire à l’hôtel cinq étoiles W, mais n’a pas réussi à s’isoler à son retour au Royaume-Uni un jour plus tard.

Selon les règles gouvernementales actuelles, elle devrait être mise en quarantaine pendant 14 jours à son retour à la maison.







(Image: Instagram)









(Image: ritaora / Instagram)



Au lieu de cela, la chanteuse a été vue en train d’arriver au restaurant Casa Cruz à Notting Hill à Londres le 28 novembre, où elle a célébré son 30e anniversaire lors du deuxième verrouillage national en Angleterre.

Elle n’a pas tenu compte des règles de verrouillage fermant les établissements d’accueil le mois dernier.

Par la suite, Rita a été forcée de présenter des excuses publiques après avoir invité ses copains de showbiz à la fête d’anniversaire «inexcusable».

Des sources ont déclaré qu’elle avait offert l’amende de 10000 £ après avoir invité ses amis du showbiz à la fête d’anniversaire.

Le hit-maker How We Do a déclaré que c’était une «décision impulsive du moment» dans un post Instagram d’excuses.







(Image: ritaora / Instagram)



«C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger,» elle a écrit.

Rita a depuis promis de «faire mieux».

Mirror Online a contacté les représentants de Rita pour de plus amples commentaires.