La mère de Rakhi Sawant, Jaya Bheda, décède des suites d’un cancer de l’endomètre; Jackie Shroff, Rashami Desai, Aly Goni et d’autres célébrités présentent leurs condoléances

Jaya Bheda, la mère de l’actrice de télévision populaire Rakhi Sawant, est décédée après avoir reçu son traitement pour une tumeur au cerveau et un cancer. Rakhi a confirmé la nouvelle sur son Instagram depuis l’hôpital de Mumbai où sa mère suivait un traitement. Rakhi a partagé une publication émouvante sur son Instagram et a écrit : « Aaj meri maa ka haat sar se uth gaya ou mere pass khone ke liye kuch nahi bacha. Je t’aime MAA. Aap ke bina kuch nahi raha, ab kaun meri pukar sunega ou kaun mujhe gale lagayega maa. Ab mai kya karu… kaha jauuuu… Tu me manques Aai’. Dans la vidéo, Rakhi est vue assise sur le sol à l’intérieur d’un hôpital bientôt avec sa mère allongée sur le lit d’hôpital.

En un rien de temps, les amis de l’industrie de Rakhi ont présenté leurs condoléances à elle et à sa famille. L’acteur de Bollywood, Jackie Shroff, a écrit: “Je ressens votre douleur d’avoir perdu mon frère, mon père, leur âme sera toujours avec nous.” Pavitra Punia a écrit : « Restez Stying Rakhi. Veuillez prendre soin. Bhagwan aunty ki aatma ko shanti de (Puisse-t-elle reposer en paix). Om Shanti.’ L’actrice de Bigg Boss 13, Rashami Desai, a écrit “Om Shanti”, tandis que Ridhima Pandit de Bigg Boss 15 a écrit : “Reste fort Rakhi en envoyant des prières et de l’amour… Que son âme repose en paix”. Nisha Rawal a écrit : “Mon cher Rakhi mon J’ai vu Tatie toujours magnifiquement habillée avec un sourire, la voir de cette façon m’a brisé le cœur ! Je prierai pour son voyage paisible ! Que Dieu te donne la force”. La femme de Sanjay Dutt, Maanayata Dutt, a écrit : “Peut Que Dieu te donne la force et le courage de supporter cette grande perte de famille. Om shanti ! Que son âme repose en paix”.

Un regard sur la vidéo de Rakhi Sawant –

Vidéo funéraire de la mère de Rakhi Sawant –

Rakhi Sawant repéré avec son mari Adil Durrani à l’hôpital –

Rakhi Sawant pleure inconsolable –

Le frère de Rakhi Sawant –

Rashami Desai aux funérailles –