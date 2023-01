La mère de Rakhi Sawant, Jaya Bheda, décède après une longue bataille contre une tumeur au cerveau et un cancer

Jaya Bheda, la mère de Rakhi Sawant, n’est plus. La dame avait subi un traitement intensif pour une tumeur au cerveau à l’hôpital Criticare de Juhu. Jaya Bheda suivait un traitement contre le cancer depuis trois ans. Elle avait reçu un diagnostic de cancer de l’estomac lorsque Rakhi Sawant était dans Bigg Boss 14. La danseuse et actrice a obtenu une aide financière de Salman Khan. Son mari Adil Durrani a confirmé la nouvelle de sa disparition. Il semble que l’actrice était à ses côtés lorsqu’elle est décédée. Le cancer s’était propagé à ses poumons et à ses reins. La dame souffrait beaucoup depuis quelques jours.

Rakhi Sawant a récemment révélé qu’elle s’était mariée avec Adil Durrani. Elle a aussi apparemment accepté l’islam et pris le nom de Fatima. Rakhi Sawant a déclaré qu’ils avaient caché le mariage car sa famille n’aimait pas l’union. Adil Durrani est un homme d’affaires de Mysore qui l’a rencontrée via un ami commun. Quand Adil Durrani n’a pas commenté publiquement le mariage, il semble que Salman Khan l’ait contacté. Rakhi Sawant a déclaré qu’il avait accepté le mariage sous la pression de la superstar.

Rakhi Sawant faisait partie de Bigg Boss Marathi. Elle est repartie avec la mallette en disant qu’elle avait besoin d’argent pour le traitement de sa mère, Jaya Bheda. Sa famille comprend également un frère. Dans Bigg Boss 15, elle était venue avec son mari Ritesh Singh. Plus tard, la relation a pris fin car ce n’était jamais un mariage légal. Nous adressons nos condoléances à Rakhi Sawant en ce moment de deuil.