La mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, reçoit les vœux d’anniversaire chaleureux de Nick Jonas et Hrithik Roshan | Nouvelles des gens

New Delhi: La mère de l’acteur Priyanka Chopra, le Dr Madhu Chopra, est en Inde loin de sa fille le jour de son anniversaire, mais cela n’empêche pas PeeCee de célébrer sa mère. La star mondiale a partagé une adorable note sincère pour sa mère sur Instagram le jour de son anniversaire.

Priyanka n’était pas la seule à souhaiter que Madhu, son gendre Nick Jonas et l’idole de Bollywood Hrithik Roshan aient également souhaité la mère de l’actrice.

Alors que Priyanka a partagé une photo de sa mère de sa jeunesse, c’est la note de ses mémoires « Unfinished » qui accompagnait la photo qui a fait fondre nos cœurs.

La star de « Quantico » s’est souvenue de son souvenir d’enfance en voyant sa mère s’habiller.

«Ma mère était une combinaison d’intellect et d’allure. Alors qu’elle se préparait à rencontrer des invités, je l’étudiais en appliquant soigneusement son maquillage, ses crèmes et ses parfums, puis en m’habillant pour la soirée. Sa garde-robe était de toutes les couleurs – des saris en mousseline à imprimés floraux, des roses vifs, des oranges vifs, des rouges profonds, des jaunes dorés. Ses longs cheveux noirs pendaient à sa taille, et elle les portait généralement en tresse ou en chignon sur la nuque », lit-on dans la note.

Parlant en outre de la façon dont elle admirerait sa mère, la note disait : « « J’ai adoré la regarder se maquiller – du kajal pour lui aligner les yeux, du rouge à lèvres et toujours un bindi rouge au centre de son front. J’avais envie de être comme elle un jour : élégante, éloquente, impeccablement vêtue, incroyablement glamour. Elle dégageait une confiance tranquille et une compétence totale qui, avec son sens naturel du style, la rendaient magnétique. Qu’elle soit vêtue d’un sari en mousseline de soie française pour le travail ou en une paire de pattes d’éléphant blanches et de grosses lunettes de soleil en vacances, elle était la quintessence de la beauté à mes yeux. »

Commentant le post de PeeCee, Hrithik Roshan a commenté : « Joyeux anniversaire Madhu tante ». L’actrice Dia Mirza a également partagé ses vœux d’anniversaire dans la section des commentaires.

Nick Jonas a également profité de ses histoires Instagram pour souhaiter à sa belle-mère. L’acteur a partagé une photo de lui-même avec la mère de Priyanka lors d’un dîner de famille et l’a légendé : « Joyeux anniversaire à mon incroyable belle-mère @madhumalati ».

Actuellement, Priyanka Chopra est à Londres pour le tournage de sa prochaine série Amazon Prime « Citadelle ».