La mère de Praggnanandhaa a les larmes aux yeux après sa victoire en quarts de coupe du monde FIDE

Le grand maître indien Rameshbabu Praggnanandhaa a eu raison de son compatriote Arjun Erigaisi 5-4 via le tie-break de la mort subite lors du quart de finale du tournoi d’échecs de la Coupe du monde FIDE jeudi. Mais ce sont les photos de la mère de Praggnanandhaa, Nagalaksmi, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux après le match.

La photo de sa mère regardant et déchirant pendant que Praggnanandhaa donnait une interview après son match.

« C’est vraiment bien d’avoir quelqu’un ici. Ma mère me soutient toujours ! Même après avoir perdu des matchs, elle essayait juste de me calmer. C’est bien d’avoir quelqu’un qui vous soutient ici, et pour moi, ma mère est un grand soutien – pas seulement pour moi, mais aussi pour ma sœur », a déclaré Pragg plus tard.

Avec cette victoire, Praggnanandhaa, 17 ans, a réservé une place en demi-finale contre l’as américain Fabiano Caruana et a presque assuré une place dans l’événement Candidats de l’année prochaine.

Praggnanandhaa avait rebondi après avoir perdu le premier match de la série classique de deux matchs pour remporter le deuxième mercredi pour forcer le tie-break.

Dans le premier match éclair 5 + 3, Praggnanandhaa a joué de manière fantastique pour vaincre Erigaisi.

Erigaisi a riposté dans le prochain pour égaliser le match.

Les troisième et quatrième matchs ont été respectivement remportés par Praggnanandhaa et Erigaisi alors que le quart de finale se dirigeait vers une mort subite. Fait intéressant, tous les jeux ont été remportés par des joueurs avec des pièces noires.

Les deux Indiens ont montré des nerfs d’acier, remportant des victoires dans des matchs cruciaux alors que les huit derniers affrontements montaient et descendaient en raison du jeu entreprenant du duo.

Praggnanandhaa affrontera l’Américain Fabiano Caruana en demi-finale.

Quatre GM indiens – Praggnanandhaa, D. Gukesh, Arjun Erigaisi et Vidit Santosh Gujrathi – avaient atteint les quarts de finale dans un groupe de plus de 250 joueurs. La séquence de victoires des trois jeunes Indiens s’est terminée en quart de finale avec Gukesh descendant à Carlsen, Gujrathi à Abasov et Erigaisi à Praggnanandhaa.

Les trois meilleurs finalistes du tournoi se qualifient pour l’événement Candidats en 2024 pour déterminer le challenger de Ding Lirenc et avec des rumeurs selon lesquelles Carlsen ne participerait pas, tous les autres demi-finalistes – Caruana, Abasov, Praggnanandhaa – se qualifieront.

