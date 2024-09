La mère de « Perdus dans l’espace » est une « déesse du rock’n’roll » et une « maîtresse du Scrabble »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

June Lockhart a été qualifiée de « déesse du rock’n’roll » par son fils de télévision Bill Mumy – et pour cause.

La star de « Perdus dans l’espace », qui est toujours reconnue comme l’une des mères de télévision les plus appréciées des Américains, était connue pour faire du rock lorsqu’elle ne tournait pas sa série de science-fiction à succès.

L’actrice de 99 ans a déclaré à Fox News Digital qu’elle n’avait pas hésité à monter le volume de la radio lorsque les caméras ont cessé de tourner.

« Je suis fan de musique depuis toujours », a déclaré Lockhart. « Les Beatles, les Stones, Chicago, David Bowie, Huey Lewis and the News, Tina Turner… Nous avons organisé une fête d’Halloween chez moi à la fin des années 60, et j’ai engagé un groupe appelé Hour Glass. Ils étaient fantastiques. Des guitaristes, des claviers et des chanteurs vraiment talentueux… puis ils ont changé leur nom en The Alman Brothers Band ! »

Mumy avait précédemment déclaré à Fox News Digital que sa mère à la télévision lui avait donné une éducation musicale pragmatique.

« Elle aimait le rock’n’roll », a déclaré l’ancienne enfant star de 70 ans. « Elle a amené les Allman Brothers au studio lorsqu’ils faisaient partie d’un groupe appelé Hour Glass. Elle m’a emmené avec elle et [co-star] Angela Cartwright au Whiskey a Go Go. Elle nous a obtenu des billets pour voir Simon & Garfunkel. June est vraiment une fille rock’n’roll.

La vie de Lockhart est aujourd’hui « agréable », mais elle n’est pas exempte de contretemps. La star a confié à Fox News Digital qu’elle avait décidé de s’exprimer après que des imposteurs se soient fait passer pour elle sur Facebook et aient demandé de l’argent à leurs fans.

« C’était dérangeant d’apprendre cela », a déclaré Lockhart. « Je ne participe pas aux réseaux sociaux. Je n’utilise ni Facebook ni Instagram. Certainement pas X !

« Mon équipe a écrit un message très ferme sur Facebook à la personne qui utilisait mon image et mon portrait, se faisant passer pour moi. Après un deuxième message, la page Facebook a été supprimée. Je ne suis pas surpris que j’aie été mal représenté, comme d’autres l’ont été aussi. »

« Il existe de nombreuses pages de fans, et beaucoup de gens aiment toujours Lassie et Lost in Space », a-t-elle partagé. « Je pense que leur interaction est agréable, mais si quelqu’un trouve une page prétendant être mon profil… ce n’est pas authentique. »

Un porte-parole de Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Lockhart a déclaré que c’était « génial » que beaucoup la reconnaissent encore comme leur maman préférée à la télévision. Malgré son côté rebelle secret sur le plateau, elle a toujours été fière de son image impeccable. Elle n’a jamais été tentée d’endosser un rôle sensuel à Hollywood, et elle ne s’est jamais sentie obligée d’avoir une certaine apparence au fil des ans.

« On ne m’a pas proposé ces rôles », a-t-elle déclaré.[And] Je mange toujours avec précaution… dans cette combinaison spatiale argentée, tu ferais mieux d’être en forme.

La musique a toujours fait partie de la vie de Lockhart. Enfant, elle a fait ses débuts sur la scène du Metropolitan Opera de New York. Elle a fait ses débuts à l’écran en 1938 avec « A Christmas Carol » de la MGM. Elle y est apparue aux côtés de ses parents, les acteurs Gene et Kathleen Lockhart.

Elle a également joué dans « Meet Me in St. Louis » en 1944, aux côtés de Judy Garland. Mais beaucoup se souviennent surtout d’elle pour avoir joué la matriarche Maureen dans « Perdus dans l’espace » et la mère de Timmy, Ruth, dans le film original « Lassie ».

« La prémisse de la série [intrigued me] », a déclaré Lockhart à propos de son implication dans « Lost in Space ».

« C’était une vision de la dynamique familiale d’un groupe de scientifiques et de deux enfants abandonnés, et de la façon dont ils ont survécu », a-t-elle partagé. « C’était ‘Space Family Robinson’, un jeu de mots sur ‘Swiss Family Robinson’. . . Chacun de mes partenaires était un professionnel formidable. C’était un plateau très joyeux avec beaucoup de rires et une affection sincère entre nous. »

Quand la musique ne jouait pas, il y avait beaucoup de rires sur le plateau.

« Certains épisodes étaient tellement ridicules qu’il était difficile de ne pas avoir de fou rire », a-t-elle déclaré à propos de « Perdus dans l’espace ».

« Et la seule chose que j’ai jamais cuisinée sur ‘Lassie’ était une casserole d’eau, mais ma technique de mélange était très convaincante ! » a-t-elle noté.

Elle a également obtenu un autre titre sur le plateau : celui de « Maîtresse du Scrabble ».

« Comme vous le savez, il y a beaucoup d’attente sur le plateau », a-t-elle déclaré. « J’adore les jeux de mots et la stratégie. Le Scrabble était le meilleur moyen de passer le temps. »

Au fil des années, Lockhart a gardé un lien étroit avec ses enfants de la télévision. Elle a même inspiré d’autres enfants qui ont grandi en la regardant à viser les étoiles.

« Je suis en contact avec Bill Mumy, Angela Cartwright, Marta Kristen et, bien sûr, Jon Provost [from ‘Lassie’] », a-t-elle déclaré. « Ce sont des gens merveilleusement accomplis et j’ai beaucoup d’affection pour eux. »

« J’étais aux anges – jeu de mots voulu », a-t-elle également déclaré à Fox News Digital à propos de sa reconnaissance par la NASA pour son impact sur l’exploration spatiale.

« On m’a dit que ma contribution avait inspiré de nombreux astronautes à poursuivre une carrière dans les sciences et l’exploration spatiales », a-t-elle déclaré. « C’est formidable de savoir que j’ai touché autant de personnes en faisant des choses qui m’intéressaient ! »

« Perdus dans l’espace » s’est terminé en 1968. Pour Lockhart, c’était le bon moment.

« Ma philosophie a toujours été que tous les emplois ont une fin », a-t-elle déclaré. « On passe au suivant. »

Aujourd’hui, Lockhart est « heureuse et profite de chaque jour ». Elle chérit toujours les nombreux bons souvenirs qu’elle a créés à Hollywood.

« J’ai adoré mon travail et mes acteurs », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais oublié que tout cela n’était qu’une fiction. »