La mère de Parker le pousse à sortir avec Katie – Hollywood Life

de Parker Lipman maman garde toujours l’espoir qu’il se videra Savane Gabriel se remettre avec son ex, Katie Canhamdans l’épisode du 11 août de Buckhead Shore. Après avoir récemment rencontré Savannah, la mère de Parker, Carol Ann, est toujours l’équipe de Katie, avec qui elle est extrêmement proche. Dans l’aperçu EXCLUSIF ci-dessus, Parker rencontre sa mère et lui parle du triangle amoureux.

Suite Buckhead Shore

“Êtes-vous vraiment sérieux au sujet de [Savannah]?” demande Carol Ann. Parker admet qu’il “pense” qu’il est sérieux à propos de Savannah. “Elle est vraiment gentille et nous avons évidemment une chimie”, ajoute-t-il. Carol Ann répond par un « Yay » sarcastique et Parker est immédiatement frustré. “C’est reparti”, se plaint-il, faisant référence à la façon dont sa mère a déjà mal parlé de Savannah.

Lorsque Parker dit à sa mère qu’il n’a même pas encore vu l’appartement de Savannah, elle est encore plus surprise. « C’est tellement triste », dit-elle. « Tu n’es même pas allé chez elle. Vous n’avez pas rencontré sa famille. Quand j’étais avec vous, je ne savais même pas quoi lui demander. J’avais l’impression que les choses entre nous étaient un peu bizarres. Je ne pouvais pas m’empêcher de rire. Carol Ann est même allée jusqu’à faire une impression de la voix de Savannah, ce qui a pris Parker au dépourvu.

Finalement, Carol Ann admet que Savannah “semble vraiment adorable”, mais elle n’a pas encore l’impression d’avoir eu la chance de la connaître. Elle demande à Parker s’il épouserait Savannah, et quand il répond : « Je ne sais pas », elle est choquée. “Tu considérerais vraiment ça !?” Elle se demande. Parker exhorte enfin sa mère à “sortir Katie de [her] esprit », parce qu’il sait que c’est là que cela se dirige.

“En tant que mère, la mère pense toujours qu’elle sait ce qu’il y a de mieux”, admet Carol Ann. “Katie est très douce et gentille et elle est faite pour lui. Je pense qu’il se bat parfois. Elle continue de pousser Katie sur Parker, ajoutant: “Elle est tellement amusante et drôle. Katie est le genre de fille que n’importe quel mec voudrait avoir. Parker est clairement frustré par sa mère à la fin de leur conversation. Le reste se jouera sur l’épisode du 11 août de Buckhead Shore à 20h00 sur MTV.