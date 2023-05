La mère de Palak Tiwari, Shweta Tiwari, lui a dit « naak mat katana », voici pourquoi

Palak Tiwari, fille de l’actrice de télévision Shweta Tiwari est devenue une sensation sur Internet avec son premier clip vidéo. Elle a joué dans la chanson Bijlee Bijlee du chanteur punjabi Hardy Sandhu . La jeune actrice a été acclamée et louée pour son look enchanteur dans le clip vidéo. Palak a poursuivi son rêve d’agir et a mis en sac un grand film de bannière. Elle a fait ses débuts à Bollywood dans le thriller d’action familial de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Bien que le film n’ait pas bien fonctionné et ait échoué au box-office, il a donné aux jeunes talents une plate-forme pour grandir.

L’actrice a maintenant révélé que sa mère Shweta Tiwari lui avait dit de ne pas gâcher le nom. Étant la fille d’une actrice, Palak a porté des bagages lorsqu’elle est entrée dans l’industrie. Elle a dû prouver son talent et ses compétences pour rendre sa mère fière. En tant qu’enfant star, ce n’était pas facile, mais il y a une pression pour ne pas se tromper car sa mère Shweta Tiwari avait établi des normes dans l’industrie. L’actrice est actuellement dans la capitale pour la Fashion Week de Delhi. Dans une conversation avec ETimes, elle a parlé de sa relation avec sa mère.

Palak Tiwari a déclaré que Shweta Tiwari était plus stricte en tant que parent lorsqu’elle était jeune, mais leur relation a évolué au fil des ans. Sa mère pensait qu’elle était une adolescente extrêmement aléatoire. Elle a révélé qu’elle était une adolescente assez chaotique mais qu’elle a gagné la confiance de sa mère avec le temps. Shweta Tiwari a toujours su que sa fille voulait devenir actrice et elle n’a jamais été une maniaque du contrôle. Lorsque l’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est entrée dans la comédie, sa mère lui a demandé de ne pas la rabaisser.

Palak a déclaré: « Quand j’ai commencé ma carrière, elle m’a dit » Naak mat katana « et j’ai l’impression qu’à chaque fois que je fais quelque chose, elle me dit: » Qu’est-ce que tu fais? « » Elle a ajouté que Shweta Tiwari n’est pas un control freak mais plus de sa personne de contrôle des dégâts. Chaque fois que quelque chose ne va pas, son seul conseil est « détendez-vous, ce n’est pas la pire chose au monde. Des choses pires se sont produites et les gens vont bien. » Lorsque Shweta Tiwari a compris que Palak était sérieux au sujet de sa carrière d’actrice, elle lui a conseillé de porter des œillères et de continuer.