La mère de Notorious BIG « veut gifler Sean Combs »

Suivant Pierres qui roulent enquête de six mois sur des allégations d’abus violents commis par Sean Combs, raconte la mère de Notorious BIG, Voletta Wallace. Pierre roulante qu’elle espère que le magnat de Bad Boy en disgrâce s’excusera auprès de Cassie et de sa mère et qu’elle veut « lui gifler la lumière du jour ».

Il y a eu un flux constant d’allégations déchirantes contre Combs depuis que son ancienne petite amie Casandra « Cassie » Ventura a déposé sa plainte pour trafic sexuel contre le fondateur de Bad Boy en novembre, détaillant de nombreux cas de violences physiques – y compris une attaque de 2016 qui a été filmée à l’hôtel. images de surveillance. À la suite des allégations de Ventura, cinq autres femmes et un homme se sont manifestés pour accuser Combs d’agression sexuelle dans le cadre de leurs propres poursuites. (Combs a généralement nié leurs affirmations.)

«J’ai mal au ventre», dit Wallace à propos des multiples allégations de violence et d’abus sexuels contre Combs. «Je prie pour Cassie. Je prie pour sa mère. Je ne veux pas croire les choses que j’ai entendues, mais j’ai vu [the hotel video]. Je prie pour qu’il lui présente ses excuses.

«J’espère voir Sean un jour et la seule chose que je veux faire est de lui gifler la lumière du jour. Et vous pouvez me citer là-dessus », ajoute-t-elle. « Parce que je l’aimais bien. Je ne voulais pas croire toutes ces choses horribles, mais j’ai tellement honte et je suis embarrassée.

Pierre roulanteL’enquête de Combs a documenté un schéma d’abus présumés remontant à l’époque où Combs était à l’Université Howard à la fin des années 1980. Les premiers membres du personnel, associés et sources de l’industrie de Bad Boy ont également rappelé à quel point Biggie considérait le patron de son label comme un « cadre ringard » et était sur le point de quitter Bad Boy avant son meurtre en 1997. Combs a capitalisé sur le choc et le chagrin suscités par la mort de son artiste vedette. , disent des sources, poussant son équipe à assurer le prochain album de Biggie, La vie après la mortil serait en tête des charts et aurait rejeté les discussions pour mettre Biggie en couverture de Pierre roulante.

Le partenaire co-fondateur et président de Bad Boy, Kirk Burrowes, a déclaré Pierre roulante qu’il a plaidé pour que le regretté rappeur obtienne la couverture. « Je disais à Sean : « Faisons Biggie. Tu as encore une chance [for a cover in the future] », se souvient Burrowes. «Il dit ‘Non, il est mort.’ je sors [Combs’ debut album, No Way Out] en juillet. Je dois être sur la couverture de Pierre roulante.’ » (Voletta Wallace a refusé de commenter l’anecdote.)

Wallace, qui a consacré sa vie à maintenir et à promouvoir l’héritage de son fils, dit également que Combs doit parler à quelqu’un d’autre dans sa vie. « Il doit s’excuser auprès de sa mère », dit-elle. « J’espère auprès de Dieu qu’il la fera asseoir, lui renversera les tripes et lui présentera ses excuses. »

Combs fait profil bas depuis que des agents de la sécurité intérieure ont perquisitionné ses domiciles à Miami et à Los Angeles dans le cadre d’une enquête fédérale sur le trafic sexuel fin mars. Une source a déjà déclaré Pierre roulante que les enquêteurs avaient interrogé plusieurs témoins potentiels au printemps. Mercredi CNN a rapporté que les témoins potentiels avaient été informés qu’ils devaient être prêts à témoigner devant un grand jury à New York.

Interrogé sur l’enquête fédérale imminente de la Sécurité intérieure et les six poursuites pour agression sexuelle contre Combs, la réponse de Wallace est taciturne mais poignante : « Je m’en remets au temps. »