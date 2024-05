Sean « Diddy » Combs a été confronté à un flot d’allégations concernant des abus physiques et sexuels et du trafic sexuel. Le magnat du rap a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires, ses domiciles à Los Angeles et Miami ont été perquisitionnés par des agents fédéraux (avec un acte d’accusation qui serait en cours), et CNN a diffusé des images de sécurité de son attaque brutale contre Cassie Ventura, alors partenaire. 2016. Alors que la chute de Combs se poursuit, un nouveau rapport suggère l’hostilité de l’un de ses plus proches alliés, le regretté Notorious BIG.

Pierre roulantequi a publié cette semaine une enquête massive sur Diddy, a maintenant partagé une entrevue avec Violetta Wallace, la mère de Christopher Wallace alias Biggie Smalls. Biggie était la plus grande star de Bad Boy Records, le label fondé par Combs, et le succès révolutionnaire de Combs en tant qu’artiste d’enregistrement sous le nom de Puff Daddy était « I’ll Be Missing You », un hommage à Biggie après sa mort.

« J’espère voir Sean un jour et la seule chose que je veux faire est de lui gifler la lumière du jour », a déclaré Violetta. RS. « Et vous pouvez me citer à ce sujet. Parce que je l’aimais bien. Je ne voulais pas croire toutes ces choses horribles, mais j’ai tellement honte et je suis embarrassée. Elle a ajouté : « Il doit s’excuser auprès de sa mère. J’espère devant Dieu qu’il la fera asseoir, lui renversera les tripes et lui présentera ses excuses.

Dans la fonctionnalité plus large, la photographe hip-hop Monique Bunn a déclaré que Biggie et son ami devenu rival Tupac Shakur considéraient Combs comme un « cadre ringard ». Au moment de sa mort, les avocats de Diddy et Biggie se disputaient les droits de publication de Biggie, ce qui a encore tendu les relations entre eux. Bunn a déclaré que Biggie était sur le point de quitter Bad Boy au moment de sa mort : «[Biggie] était absolument sur le point de quitter Puff. Je sais pertinemment [because] il m’a dit que. » Une source distincte a vérifié cette affirmation en déclarant : « Tout le monde voulait quitter Puffy. Tout le monde le quitte.