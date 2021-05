La mère de Noel Clarke est «  toujours fière de son fils  » après des allégations de harcèlement sexuel, mais admet qu’elle «  ne peut pas le joindre  »

La mère de NOEL Clarke est «toujours fière» de son fils après des allégations de harcèlement sexuel contre lui, mais elle admet qu’elle «ne peut pas le joindre».

L’acteur s’est fait dépouiller de son Bafta après qu’une série d’allégations ont été faites – y compris qu’il a partagé des photos et des vidéos sexuellement explicites sans consentement.

La mère de Noel Clarke, Gemma, dit qu’elle est toujours fière de son fils – mais elle ne lui a pas parlé récemment Crédits: Rex

Clarke a déclaré qu’il était « profondément désolé » et qu’il « recherchait une aide professionnelle » après les allégations – mais il nie catégoriquement les allégations d’inconduite.

Sa mère, Gemma Clarke, a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de le joindre depuis que les allégations avaient été rendues publiques.

S’adressant au MailOnline, Mme Clarke a déclaré: «Je suis fière de lui et je suis toujours fière de lui mais je ne sais pas ce qui se passe.

«Je n’ai pas réussi à lui parler parce que son téléphone est éteint, mais j’ai parlé à sa femme et à ses enfants.

«Je ne peux pas lui parler. Je suis confus et bouleversé mais je ne peux pas commenter avant de lui avoir parlé.

Née à Trinidad, Mme Clarke a déménagé en Grande-Bretagne en 1969 et est devenue infirmière pédiatrique en 1973.

Elle a dit que Noel avait voulu être acteur depuis qu’il était enfant – et a filmé des parties de Kidulthood dans leur immeuble.

Mme Clarke a ajouté: « Il a toujours voulu être acteur. J’étais très fier de lui. »

Cela intervient alors que l’acteur a déclaré qu’il promettait de s’éduquer et de « changer pour le mieux » – mais a nié « avec véhémence » les allégations d’inconduite sexuelle.

Clarke a déclaré que de récentes allégations d’inconduite m’ont «montré clairement que certaines de mes actions ont affecté les gens d’une manière que je n’avais pas l’intention ou je ne réalisais pas».

Il a ajouté: «À ces personnes, je suis profondément désolé.

« Je chercherai une aide professionnelle pour m’éduquer et changer pour le mieux. »

Clarke a déclaré qu’il était « profondément désolé » mais nie toujours les allégations

Cependant, dans la déclaration, il a ajouté: « Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou acte criminel. »

Par l’intermédiaire de ses avocats, Clarke a catégoriquement nié toutes les allégations qui lui ont été faites.

Il aurait admis avoir déjà fait des commentaires inappropriés sur une femme, pour lesquels il s’est excusé par la suite.

Dans une lettre de 29 pages, ses avocats ont déclaré qu’il nie toutes les autres allégations.

Bafta a passé deux semaines à décider de la meilleure façon de répondre aux allégations de harcèlement sexuel contre l’acteur Noel Clarke, a rapporté le Guardian.

Et ITV a annulé le dernier épisode de Viewpoint après les accusations d’inconduite sexuelle de Noel Clarke.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «ITV a une politique de tolérance zéro à l’égard de l’intimidation, du harcèlement et de la victimisation et des procédures solides sont en place pour enquêter et traiter toute plainte. Nous croyons fermement que tout le monde mérite de travailler dans un environnement favorable et sûr.

«À la lumière de la nature très sérieuse des allégations contre Noel Clarke soulevées par 20 femmes dans le rapport du Guardian, ITV a décidé qu’il n’était plus approprié de diffuser le dernier épisode du drame Viewpoint sur la chaîne principale d’ITV ce soir.

ALLÉGATIONS D’INCONDUITE

«Nous sommes conscients que certains de nos téléspectateurs ont déjà investi quatre heures de leur temps au cours des quatre dernières nuits pour suivre ce thriller qui devait se terminer ce soir, et ils n’ont pas encore vu le dernier épisode.

« En tant que tel, nous prévoyons de le rendre disponible sur ITV Hub ce soir pour une durée limitée pour tous les téléspectateurs qui souhaitent le rechercher et regarder sa conclusion. »

Parmi les 20 femmes qui ont fait des allégations, il y a la productrice de Brotherhood Gina Powell.

Elle a allégué qu’il lui avait dit qu’il prévoyait de «la baiser et de la renvoyer» avant de changer d’avis et de la garder à bord.

Le producteur, qui a travaillé avec Clarke pendant trois ans entre 2014 et 2017, a également affirmé que l’acteur se vantait d’avoir des films secrets d’auditions nues.

Elle a allégué qu’il lui avait montré une fois un enregistrement secret d’une audition nue de Jahannah James, qui a joué dans Brotherhood.

Cela vient après que Bafta ait retiré son prix pour la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, qu’il n’a reçu que le 10 avril.

Il avait été mis au courant des allégations avant de se présenter sur scène au Royal Albert Hall pour recevoir le prix.

Sky a confirmé avoir « interrompu » le travail avec l’acteur suite aux allégations.

Clarke a joué dans le drame policier de Sky Bulletproof, qui a commandé une quatrième série en janvier.