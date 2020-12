Nadine Coyle dit que sa mère était terrifiée qu’elle devienne dépendante de la drogue après avoir rejoint Girls Aloud.

La chanteuse et ancienne camarade de camp de I’m A Celebrity dit que sa mère avait tellement peur d’être victime de la drogue qu’elle lui a fait «regarder des films comme Gia» sur la mannequin Gia Garangi, décédée du sida après être devenue héroïnomane.

L’homme de 35 ans a déclaré sur le podcast Wardrobe Malfunction: « Ma mère avait cette idée que les agences de musique vous donneraient de la drogue pour vous donner un certain regard dans les yeux. »

Nadine n’avait que 17 ans lorsqu’elle a déménagé d’Irlande du Nord à Londres pour faire partie du groupe en 2002 et a admis qu’elle trouvait la vie difficile, pensant même à un moment donné: « Qu’est-ce que je fais? »







(Image: PA)



La star a également admis sur le podcast qu’elle et ses camarades de groupe Sarah Harding, Cheryl, Nicola Roberts et Kimberley Walsh, fluctuaient tellement en poids qu’ils devraient parfois être scotchés dans leurs tenues de scène.

Elle a dit: « Vous feriez une tournée et vous êtes en forme et vous répétez. Les danseurs vous jettent et puis vous vous mettez dans vos costumes et c’est super.

«Mais ensuite, vous prenez quelques semaines de congé et faites des festivals d’été et utilisez les mêmes costumes de tournée que ceux que vous aviez installés lorsque vous étiez en très bonne forme.







(Image: Images SIPA USA / PA)



« Ainsi, les stylistes auraient des tas de ruban adhésif sur le côté. »

Girls Aloud est devenu célèbre après avoir été formé sur ITV show Popstars: The Rivals.

Ils se sont séparés pour de bon en 2013.

Nadine a récemment réfléchi à son passage dans la jungle I’m A Celeb l’année dernière, affirmant que la pression des pairs l’avait amenée à faire les essais alimentaires.







(Image: Association de la presse)



La maman d’un enfant a eu des vomissements en se moquant de l’anus d’une vache et en lui mettant des cafards dans la bouche lors d’un procès de Bushtucker devant ses camarades de camp.

Elle a déclaré dans le spin-off I’m A Celeb The Daily Drop: « Je l’ai fait [do the eating trials]. Je devais tenir des cafards dans ma bouche.

« C’est la pression des pairs. Tout le monde est là à vous regarder. Tout le monde meurt de faim. Vous ne le feriez pas autrement! »

Hier soir, I’m A Celeb a vu une autre double expulsion choquante, l’ancienne star d’EastEnders Jessica Plummer et le chanteur d’opéra Russell Watson ayant donné leurs ordres de marche.